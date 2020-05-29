Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`nin ham petrol stokları arttı

29.05.2020 09:23

Son güncelleme : 29.05.2020 09:27
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,9 milyon varil yükseldi.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 7,9 milyon varil (yüzde 1,5) artışla 534,4 milyon varile  yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,9 milyon varil azalacağı  yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 5 milyon varil  azalmıştı.

Böylece, ülkenin ticari ham petrol stokları 2 hafta üst üste düşüş  gösterdikten sonra artmış oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol  stokları da 2,1 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 643,8 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde  0,3) düşüşle 255 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 100  bin varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 2,8  milyon varil artmıştı.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre  günlük ortalama 2 milyon varil artarak 7,2 milyon varile yükselirken, petrol  ihracatı ise günlük ortalama 63 bin varil azaldı ve 3,17 milyon varil oldu.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi de 16-22 Mayıs'ta ortalama 111 bin  varil düşüşle 11,4 milyon varile geriledi.Bu rakam, 22-28 Şubat'ta 13,1  milyon varille en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

EIA'nın "Mayıs 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin  günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil olması bekleniyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00105.360
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  105.556  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
106.292 En Düşük
104.535
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODA 5,98 53.689.956 % 4,27  
GSDHO 1,76 35.019.061 % 4,17  
TRKCM 3,34 24.911.697 % 3,21  
VERUS 19,75 9.736.138 % 2,86  
SISE 5,06 55.717.448 % 2,49  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3883 8,4303 % 0,23  
Frank 7,0531 7,0955 % 0,23  
Riyal 1,8095 1,8185 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 0,33  
Altın Gr. 377 377 0,98  
Cumhuriyet 2.447 2.479 5,30  
Tam 2.519 2.555 5,40  
Yarım 1.229 1.243 2,60  
Çeyrek 615 622 1,30  
Gümüş.Ons 17,38 17,42 0,03  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 0,02  
B. Petrol 35,72 35,72 -0,31  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru