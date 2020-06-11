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ABD`nin ham petrol stokları arttı

11.06.2020 09:12

Son güncelleme : 11.06.2020 09:19
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5,7 milyon varil arttı.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 5,7 milyon varil (yüzde 1,1) artışla  538,1 milyon varile  yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,7 milyon varil azalacağı  yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta ise 2,1 milyon varil  düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol  stokları 2,2 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 650 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 0,9 milyon varil (yüzde  0,3) artışla 258,7 milyon varil oldu. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 71 bin  varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 2,8 milyon  varil artış kaydetmişti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre  günlük ortalama 685 bin varil artarak 6,8 milyon varile ulaşırken, petrol  ihracatı ise günlük ortalama 355 bin varil azaldı ve 2,4 milyon varile düştü.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi de 30 Mayıs-5 Haziran döneminde  ortalama 120 bin varil düşüşle yaklaşık 11,1 milyon varile geriledi. Bu rakam,  22-28 Şubat döneminde 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

EIA'nın "Haziran 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre,  ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması  bekleniyor.




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