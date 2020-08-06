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ABD`nin ham petrol stokları azaldı

06.08.2020 09:38

Son güncelleme : 06.08.2020 09:39
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,4 milyon varil azalışla sert düşüş gösterdi.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol  stoklarının geçen hafta 7,4 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 518,6 milyon varile  gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil azalacağı  yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol  stokları ise 656,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı. Söz konusu dönemde,  ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,2) artışla 247,8 milyon varile  yükseldi.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük  ortalama 864 bin varil artarak 6 milyon varile çıkarken, petrol ihracatı ise  günlük ortalama 392 bin varil azalarak 2,8 milyon varile indi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 25-31 Temmuz haftasında 100 bin  varil azalarak yaklaşık 11 milyon varile geriledi.

EIA'nın "Temmuz 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre,  ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması  bekleniyor.




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