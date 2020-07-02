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ABD`nin ham petrol stokları sert düştü

02.07.2020 09:05

Son güncelleme : 02.07.2020 09:05
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,2 milyon varil azalışla sert düşüş kaydetti.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,2 milyon varil (yüzde 1,3) azalarak 533,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 710 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 1,4 milyon varil artmıştı.Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1,7 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 655,4 milyon varile ulaştı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 256,5 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 1,6 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Benzin stokları bir önceki hafta da 1,7 milyon düşüş kaydetmişti.

PETROL ÜRETİMİ DEĞİŞMEDİ

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 571 bin varil azalarak 5,97 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 65 bin varil düşüşle 3,09 milyon varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 20-26 Haziran döneminde değişmeyerek 11 milyon varilde sabit kaldı. Bu rakam, 22-28 Şubat döneminde 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine çıkmıştı.

EIA'nın "Haziran 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması bekleniyor.




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