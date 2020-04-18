GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

18.04.2020 09:59

Son güncelleme : 18.04.2020 09:59
ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 66 adet azalarak 5 hafta üst üste düşüş gösterdi.



AA

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 10-17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 66 adet azalarak 438'e geriledi.

Söz konusu azalış Şubat 2015'ten bu yana en büyük haftalık düşüş olarak kayıtlara geçerken, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2016'dan bu  yanaki en düşük seviyeye geldi.

Ayrıca, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 5 hafta üst üste düşüş gösterirken bu süre içinde toplam 245 adet azalmış oldu.

Perşembe günü 27,82 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 28,08 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün  varil fiyatı ise günü 18,27 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 19,87 dolardan kapanmıştı.

 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.180
Değişim :  2,01% |  1.930,73
Açılış :  98.287  
Önceki Kapanış :  96.249  
En Yüksek
98.759 En Düşük
97.601
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 3,52 20.957.654 % 10,00  
BALAT 2,20 374.625 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 351.000 % 10,00  
SUMAS 8,91 48.667 % 10,00  
RTALB 10,46 23.544.187 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6387 8,6820 % 0,16  
Frank 7,1370 7,1800 % 0,12  
Riyal 1,8396 1,8488 % -0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.682 1.685 -34,10  
Altın Gr. 375 376 -8,20  
Cumhuriyet 2.412 2.470 -53,20  
Tam 2.483 2.546 -50,90  
Yarım 1.206 1.237 -26,60  
Çeyrek 605 619 -13,30  
Gümüş.Ons 15,16 15,24 -0,33  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,08  
B. Petrol 28,41 28,41 0,59  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru