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ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

02.05.2020 10:00

Son güncelleme : 02.05.2020 10:00
ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 53 adet azalarak 7 hafta üst üste düşüş gösterdi.



AA

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 25 Nisan-1 Mayıs haftasında  bir önceki haftaya göre 53 adet azalarak 325’e geriledi.

Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı Haziran 2016'dan bu yanaki en düşük seviyeye geldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7 hafta üst üste düşüş  gösterirken, bu süre içinde toplam 358 adet azalmış oldu.

Perşembe günü 26,48 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma  gününü 26,61 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün  varil fiyatı ise cuma gününü 19,70 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün  18,84 dolardan kapanmıştı.




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