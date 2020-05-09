ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta da 33 adet azalarak 8 hafta üst üste düşüş gösterdi.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
09.05.2020 10:10
Son güncelleme : 09.05.2020 10:10
AA
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 2-8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 33 adet azalarak 292’ye geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 391 adet azalmış oldu.
Perşembe günü 28,48 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 29,46 dolar
seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 23,55 dolar düzeyinde kapattı.
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