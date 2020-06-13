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ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

13.06.2020 10:03

Son güncelleme : 13.06.2020 10:03
ABD`nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 7 azalarak 13 hafta üst üste düşüş gösterdi.



AA

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık  verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 6 - 12 Haziran haftasında  bir önceki haftaya göre 7 azalarak 199’a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13 hafta üst üste düşüş  gösterirken bu sürede toplam 484 azalmış oldu.

Perşembe günü 38,55 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma  gününü 38,73 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün  varil fiyatı ise cuma gününü 36,26 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü  36,34 dolar seviyesinde tamamlamıştı.




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