ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 40 adet azaldı.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
28.03.2020 10:30
Son güncelleme : 28.03.2020 10:30
AA
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 21-27 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 40 adet azalarak 624'e geriledi.
Perşembe günü 26,34 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 24,93 dolar
seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise günü 21,51 dolar düzeyinde kapattı. WTI bir önceki gün 22,60 dolardan kapanmıştı.
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|PGSUS
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|TUCLK
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|22.058.889
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|FRIGO
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|
|RTALB
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|THYAO
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|GARAN
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|ASELS
|23,12
|741.070.388
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|ECILC
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|KOZAA
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|IHLGM
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|% 7,14
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|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
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|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
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|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,0183
|8,0585
|% 3,04
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|Frank
|6,7534
|6,7940
|% 2,11
|
|Riyal
|1,7135
|1,7221
|% 0,91
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.627
|1.629
|-1,48
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|Altın Gr.
|336
|336
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,44
|14,49
|0,09
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|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
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|B. Petrol
|24,92
|24,92
|-1,42
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