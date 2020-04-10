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AB`nin kurtarma paketi İspanya`yı tatmin etmedi

10.04.2020 14:11

Son güncelleme : 10.04.2020 14:15
İspanya hükümeti, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı Avrupa Birliği`nin üzerinde anlaştığı 540 milyar euroluk kurtarma paketini tatmin edici bulmadı.



AA

Sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos ittifakının lideri ve Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias, AB maliye bakanlarının üzerinde  anlaştığı kurtarma paketiyle ilgili olarak "yetersiz bir ilerleme" açıklamasında bulundu.

İspanyol resmi televizyonu TVE'ye konuşan İglesias, "AB iyi bir yönde  olsa da bu krizden tüm AB vatandaşlarının birlik içinde çıkması için elindeki tüm  araçları kullanarak dayanışma göstermelidir. 2008'deki ekonomik krizden çıkmak  için aldığı kararların tersine, şimdi aileleri kurtarmalıdır. Bu tür bir acil  durumdan sadece dayanışma ile çıkabiliriz." dedi.

Hükümetteki diğer bir Başbakan Yardımcısı olan, Ekonomik İşler ve  Dijital Transformasyon Bakanı Nadia Calvino da "coronabono" olarak adlandırılan,  ortak bir borç enstrümanı çıkarılması yönündeki İspanya ve İtalya'nın AB'deki  öncelikli taleplerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Calvino, AB'den taleplerinin "salgına karşı mücadelenin masraflarını  karşılayacak, ekonomiye verdiği zararı telafi edecek bir ortak finansman  mekanizması" olduğunun altını çizdi.

Calvino ayrıca, AB ülkelerinin maliye makanlarının "çok gergin" süren  bir toplantı sonrasında üzerinde anlaştığı kurtarma paketinin, "Kovid-19'a karşı  savaşan devletler, şirketler ve işçiler için iyi bir anlaşma olduğunu" ifade  etti.

AB ülkeleri maliye bakanlarının dün video konferans ile yaptıkları toplantı sonrasında, Kovid-19'un etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar euroluk ekonomik pakette uzlaşı sağlandığı açıklanmıştı.





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