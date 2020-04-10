İspanya hükümeti, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı Avrupa Birliği`nin üzerinde anlaştığı 540 milyar euroluk kurtarma paketini tatmin edici bulmadı.
AB`nin kurtarma paketi İspanya`yı tatmin etmedi
10.04.2020 14:11
Son güncelleme : 10.04.2020 14:15
AA
Sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos ittifakının lideri ve Başbakan Yardımcısı Pablo İglesias, AB maliye bakanlarının üzerinde anlaştığı kurtarma paketiyle ilgili olarak "yetersiz bir ilerleme" açıklamasında bulundu.
İspanyol resmi televizyonu TVE'ye konuşan İglesias, "AB iyi bir yönde olsa da bu krizden tüm AB vatandaşlarının birlik içinde çıkması için elindeki tüm araçları kullanarak dayanışma göstermelidir. 2008'deki ekonomik krizden çıkmak için aldığı kararların tersine, şimdi aileleri kurtarmalıdır. Bu tür bir acil durumdan sadece dayanışma ile çıkabiliriz." dedi.
Hükümetteki diğer bir Başbakan Yardımcısı olan, Ekonomik İşler ve Dijital Transformasyon Bakanı Nadia Calvino da "coronabono" olarak adlandırılan, ortak bir borç enstrümanı çıkarılması yönündeki İspanya ve İtalya'nın AB'deki öncelikli taleplerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Calvino, AB'den taleplerinin "salgına karşı mücadelenin masraflarını karşılayacak, ekonomiye verdiği zararı telafi edecek bir ortak finansman mekanizması" olduğunun altını çizdi.
Calvino ayrıca, AB ülkelerinin maliye makanlarının "çok gergin" süren bir toplantı sonrasında üzerinde anlaştığı kurtarma paketinin, "Kovid-19'a karşı savaşan devletler, şirketler ve işçiler için iyi bir anlaşma olduğunu" ifade etti.
AB ülkeleri maliye bakanlarının dün video konferans ile yaptıkları toplantı sonrasında, Kovid-19'un etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar euroluk ekonomik pakette uzlaşı sağlandığı açıklanmıştı.
14:0096.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 581,50
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
14:006,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0498
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
14:007,3607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0690
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
14:00362,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,03
|Açılış
|: 362,94
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
363,00
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.480.727
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|16.627.749
|% 9,97
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|EKIZ
|2,87
|1.520.199
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.018.003
|% -10,00
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|AYCES
|16,15
|325.871
|% -7,66
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|PGSUS
|49,94
|588.901.975
|% 6,98
|
|GARAN
|8,50
|500.860.455
|% 0,12
|
|THYAO
|9,83
|460.146.167
|% 0,92
|
|GSRAY
|2,66
|411.799.472
|% 1,14
|
|PETKM
|3,47
|377.383.346
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,66
|411.799.472
|% 1,14
|
|PETKM
|3,47
|377.383.346
|% 0,87
|
|ISFIN
|3,15
|295.525.456
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,03
|184.789.395
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,06
|91.447.737
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3668
|8,4087
|% 1,02
|
|Frank
|6,9395
|6,9813
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7828
|1,7917
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|361
|362
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.327
|2.385
|5,30
|
|Tam
|2.392
|2.454
|9,20
|
|Yarım
|1.164
|1.194
|2,60
|
|Çeyrek
|584
|597
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|