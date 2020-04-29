Avrupalı uçak üreticisi Airbus`ın ilk çeyrekte faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 azalarak 281 milyon euro oldu.
Airbus`ın ilk çeyrekte faaliyet karı azaldı
29.04.2020 08:47
Son güncelleme : 29.04.2020 08:47
Airbus'ın aynı dönemde gelirleri ise yüzde 15 düşüşle 10,63 milyar euro
olarak gerçekleşti.
Analistler ise 10,65 milyar euro gelir bekliyorlardı.
Airbus ilk çeyrekte net 481 milyon euro zarar etti. Geçen yılın aynı döneminde 40 milyon euro kar elde etmişti.
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9905
En Düşük
6,9716
18:057,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5828
En Düşük
7,5446
18:05384,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,37
|Açılış
|: 384,41
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6871
|8,7307
|% 0,38
|
|Frank
|7,1501
|7,1932
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8516
|1,8609
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|3,73
|
|Altın Gr.
|384
|385
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.520
|5,30
|
|Tam
|2.528
|2.582
|5,50
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|2,60
|
|Çeyrek
|618
|631
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,40
|23,40
|0,66
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