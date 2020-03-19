Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.
Akaryakıtta çifte indirim
19.03.2020 16:24
Son güncelleme : 19.03.2020 16:29
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,28 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya inecek.
Buna göre Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
16:1385.489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -87,23
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:136,5180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0384
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:137,0617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0126
|Açılış
|: 7,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:13311,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,33
|Açılış
|: 311,05
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|466.326
|% 10,00
|
|GYHOL
|12,17
|5.810.667
|% 9,94
|
|GEDIK
|12,73
|3.545.094
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.638.627
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.231.103
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|879.576
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.438.738
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.378.619
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.274.046
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.856.092
|% -9,93
|
|GARAN
|7,78
|683.763.353
|% -2,75
|
|ASELS
|21,26
|638.305.805
|% -2,21
|
|THYAO
|7,99
|551.567.485
|% 1,14
|
|YKBNK
|1,93
|291.728.962
|% -2,53
|
|ISFIN
|2,80
|181.271.813
|% 7,69
|
|YKBNK
|1,93
|291.728.962
|% -2,53
|
|GARAN
|7,78
|683.763.353
|% -2,75
|
|ODAS
|1,19
|99.539.499
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|56.352.250
|% -1,30
|
|THYAO
|7,99
|551.567.485
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5641
|7,6020
|% 0,67
|
|Frank
|6,6767
|6,7169
|% 0,16
|
|Riyal
|1,7351
|1,7438
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|-9,97
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.065
|2.096
|-21,00
|
|Tam
|2.062
|2.115
|-16,47
|
|Yarım
|997
|1.023
|-7,97
|
|Çeyrek
|500
|511
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|0,82
|