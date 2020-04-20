Alibaba`dan bulut teknolojisine 28 milyar dolar ek yatırım













DHA

Açıklamaya göre, yeni yatırımla temel olarak Covid-19 salgını sonrası Çinli firmaların dijital dönüşümünün geliştirilmesine destek olunması amaçlanıyor. Açıklamada yeni yatırımların işletim sistemleri, serverlar, chip geliştirme ve iletişim ağları üzerinde yoğunlaşacağı belirtildi.Alibaba Cloud Intelligence Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Zhang, Covid-19 pandemisinin hemen tüm sektörleri kapsayacak şekilde ekonomi üzerinde önemli ölçüde gerginlik yarattığına dikkat çekerek, "Ancak, bu durum aynı zamanda bizi dijital ekonomiye daha çok odaklanmaya yönlendiriyor" dedi ve ekledi:"Bulut altyapısı ve temel teknolojilere yatırımlarımızı artırarak, dünya standartlarında, güvenilir bilgisayar kaynakları sunarak, iş dünyasının toparlanma sürecini hızlandırmayı umuyoruz."