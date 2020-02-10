Alibaba`dan Çin`e büyük jest!

Açıklamada koronavirüsün en çok etkili olduğu Hubei bölgesindeki şirketlere üç ay boyunca sıfır faizden bir yıllık kredi sunulacağı belirtildi. Açıklamaya göre bu şirketlere bir yıllık kredinin kalan kısmında ise yüzde 20 faiz indirimi yapılacak.