İnternet üzerinden ürün satın alma hizmeti ile bir dünya devine dönüşen Çinli Alibaba Holding`den koronavirüsün vurduğu ülkesine finansal destek açıklaması geldi. Alibaba, holdinge bağlı Ant Financial’s MYBank`ın Çin`deki şirketlere 2.86 milyar dolar kredi vereceğini duyurdu. Şirket açıklamayı Çin`in sosyal medyası Weibo`daki resmi hesabı üzerinden yaptı.
Alibaba`dan Çin`e büyük jest!
10.02.2020 16:17
Son güncelleme : 10.02.2020 16:17
Açıklamada koronavirüsün en çok etkili olduğu Hubei bölgesindeki şirketlere üç ay boyunca sıfır faizden bir yıllık kredi sunulacağı belirtildi. Açıklamaya göre bu şirketlere bir yıllık kredinin kalan kısmında ise yüzde 20 faiz indirimi yapılacak.
Hong Kong'un en zengininden 18 milyon dolar yardım
Euronews'in haberine göre; Öte yandan Hong Kong'un en zengin kişisi Li Ka Shing, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının merkezindeki Çin'in Vuhan kentine yardım için yaklaşık 18 milyon dolar bağışta bulundu.
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