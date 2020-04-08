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Alman ekonomisinin daralacağı öngörülüyor

08.04.2020 12:49

Son güncelleme : 08.04.2020 12:49
Almanya`nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisinin ülkede ağır bir resesyona neden olduğunu bildirerek, bu yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 4,2 daralacağını öngördü.



AA

Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) de içinde yer aldığı beş ekonomik düşünce kuruluşu ülke ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı  2020-2021'i kapsayan büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

Beş ekonomik düşünce kuruluşundan yapılan ortak açıklamaya göre, bu  yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahmini yüzde 1,1’den yüzde eksi 4,2’e  düşürüldü, Düşünce kuruluşları Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 5,8  büyüyeceğini tahmin etti.

Ekonominin ilk çeyrekte yüzde 1,9 daralmasını öngören beş düşünce  kuruluşu, ikinci çeyrekte ise daralmanın salgının yayılmasını önlemek için alınan  önlemlerden dolayı yüzde 9,8 yükselmesini bekliyor. Bu gerçekleşirse, Alman  ekonomisi 1970’ten beri en sert daralmasını yaşamış olacak.

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45 milyon 251 binden, 44 milyon  969 bine düşeceğini öngören düşünce kuruluşları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde  işsizliğin yüzde 5,5 çıkacağını, yıllık enflasyonun da bu yıl yüzde 0,6 ve  gelecek yıl yüzde 1,2’ye yükseleceği tahmininde bulundu.

Düşünce kuruluşlarının yaptığı ortak açıklamada, Alman hükümetinin  bütçe fazlası durumu göz önüne alındığında, hükümetin şirketleri ve hane halkını  desteklemek için geniş kapsamlı tedbirler alabileceğine işaret edilerek, kamu  brüt borcunun bu yıl nominal GSYH'nın yüzde 70'ine yükselmesinin beklendiği ifade  edildi.

Açıklamada, salgının yayılmasının önlemek için alınan tedbirlerin  kaldırılarak ekonomiyi yeniden başlatma çabalarının başarısız olabilme ihtimaline  vurgu yapılarak, pandeminin beklenenden çok daha yavaş zayıflayabileceği ve  ekonomik faaliyetlerin yeniden daha zayıf bir şekilde başlayabileceği ve başka  bir enfeksiyon dalgasının tetiklenebileceği uyarısı yapıldı.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo  Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19'un neden olduğu  resesyon iş gücü piyasasında ve hükümet bütçesi üzerinde açık şekilde  hissedileceğini kaydetti.

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 5,9 ile zirve yapacağını öngören  Wollmershaeuser, “Kısa süreli çalışanların sayısı 2,4 milyona ulaşacak ve işsiz  sayısı yaklaşık dörtte bir artarak 2,5 milyona yükselecek.” değerlendirmesinde  bulundu.

Alman ekonomisine ilişkin rapor, Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Berlin merkezli Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW  Berlin), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü  (IWH) ve Essen Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nce (RWI)  ortaklaşa hazırlandı.

   




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