GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Alman ekonomistlerden hükümete `koronavirüs mektubu`

11.03.2020 17:08

Son güncelleme : 11.03.2020 17:13
Almanya`nın önde gelen 7 ekonomisti, Alman hükümetine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkisiyle mücadele etmek için harcamaları artırma, vergileri erteleme çağrısı yaptı.



AA

Alman Ekonomik Uzmanlar Konseyi Üyesi Peter Bofinger, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) Başkanı Prof. Gabriel Felbermayr, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Prof. Dr. Clemens Fuest ve  Alman Ekonomisi Enstitüsü (iW) Başkanı Prof. Michael Hüther’in de aralarında bulunduğu 7 ekonomist,  Kovid-19 salgının ekonomik etkisiyle mücadele konusunda Alman hükümetine 15  sayfalık mektup yazdı.

DAHA GENİŞ ADIMLARA İHTİYAÇ VAR

Ekonomistler, mektupta, Alman hükümetinin söz konusu salgının ekonomik etkisini azaltmak için Alman şirketlerine 12,4 milyar euroluk teşvik paketini  desteklediklerini belirterek, söz konusu etki ile mücadele için daha geniş adımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

“Satışlarında düşüş yaşayan veya üretim kesintileri ile uğraşmak zorunda kalan şirketler için likidite darboğazlarını gidermek için mümkün olan her şey yapılmalıdır.” diyen ekonomistler, hükümete "gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV ödemelerinin faizsiz ertelenmesini" önerdiler.

Ekonomistler, ülkenin maliye politikasının ekonomiyi istikrarlı hale getirme potansiyeli taşıdığına vurgu yaparak, “Gerekirse, koronavirüs krizinin ekonomik etkilerini ortadan kaldırmak için hükümet yeni borç almama politikasından uzaklaşmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistler, salgının ekonomik etkisine karşı başlatılan tüm  önlemlerin “zamanında”, “hedefli” ve “geçici” olmasının önemli olduğuna dikkati  çekerek  “Ana zorluk, koronavirüsün hem arz şokunu hem de talep şokunu  tetiklemesinden kaynaklanıyor.” ifadesini kullandılar.

Alman ekonomistler, borsaların çöküşünün şokları daha fazla tetikleyeceğine ve reel ekonomideki aşağı eğilimli dinamiği artırabileceği uyarısını da yaptı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:58100.111
Değişim :  -0,94% |  -951,81
Açılış :  100.416  
Önceki Kapanış :  101.063  
En Yüksek
102.839 En Düşük
98.806
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DEVA 9,94 158.048.713 % 19,90  
ECILC 3,99 228.809.514 % 19,82  
RTALB 2,30 41.831.711 % 19,79  
SELEC 7,35 115.915.908 % 19,51  
ECZYT 10,84 114.382.180 % 17,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9938 8,0339 % 0,84  
Frank 6,6067 6,6465 % 1,28  
Riyal 1,6445 1,6528 % 0,55  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.661 1.662 11,99  
Altın Gr. 331 331 4,06  
Cumhuriyet 2.193 2.226 32,00  
Tam 2.180 2.235 25,32  
Yarım 1.054 1.081 12,25  
Çeyrek 529 541 6,12  
Gümüş.Ons 16,95 16,98 0,08  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,03  
B. Petrol 36,15 36,15 -1,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru