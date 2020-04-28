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Alman hükümetinden Lufthansa`ya tarihi yardım

28.04.2020 13:31

Son güncelleme : 28.04.2020 14:11
Alman hükümeti azınlık hissesi ve denetleme kurulunda bir veya iki sandalye karşılığında corona virüs salgını sebebiyle zor günlerden geçen Lufthansa`ya 9 milyar euroluk yardımda bulunacak.



Almanya, havayolu şirketi Lufthansa'ya veto hakkına sahip azınlık hissesi ve denetleme kurulunda bir veya iki sandalye karşılığında, yaklaşık 9 milyar euro değerinde ($9.74 milyar) yardım paketi sağlama konusunda anlaştı. Business Insider haber sitesinin kaynaklara dayandırdığı haberde hükümet temsilcilerinin ve havayolu şirketinin dün ana noktalar üzerinde anlaştığı ancak CEO Carsten Spohr'ın görüşmelerde resmi olarak yer almadığı ifade edildi.

Habere göre Spohr resmi olarak anlaşmaya Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile varmak istedi.

Alman hükümeti ve Lufthansa henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Lufthansa corona virüs krizi nedeniyle neredeyse tüm uçaklarını indirmek zorunda kalmıştı.




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