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Alman iş dünyasından `daha az bürokrasi` çağrısı

14.05.2020 13:08

Son güncelleme : 14.05.2020 13:08
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, Alman ekonomisinin yeniden açılmasında şirketler için daha fazla "likidite" ve daha az "bürokrasi" çağrısı yaptı.



AA

Schweitzer, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını sebebiyle askıya alınan ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılmasını değerlendirdi.

DIHK Başkanı Schweitzer, "Şimdi ekonomiyi yeniden başlatmayı kolaylaştıran yaratıcı siyasi yanıtlara ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Bir dizi yasal değişiklikle, politikacıların Alman şirketleri devlet  bütçesine zorlamadan destekleyebileceklerini belirten Schweitzer, şirketlerin  önceliğinin artık sağlığın korunması olduğunu, bunun için de daha az bürokrasiye ihtiyaçları bulunduğunu kaydetti.

Schweitzer, DIHK’ın ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması  konusunda bir dizi önlem önerdiğini bildirerek, “Burada amaç daha az bürokrasi ve  evrak işleri, daha fazla operasyonel likidite ve daha hızlı planlama  prosedürleri. Örneğin, yetkililer, açık havada mesafe kurallarına uymak için  restoranların kamu ortak alanları geçici olarak daha cömertçe kullanmasına izin  vermelidir.” ifadelerini kullandı.

Kovid-19’dan etkilenen şirketler için likiditenin büyük önem  taşıdığını ifade eden  Schweitzer, “DIHK ayrıca şirketlere daha fazla likidite  sağlanmasını istiyor. Örneğin, yurt dışından mal ithal eden ithalatçılar önceden  vergi ödemek zorunda kalıyordu. Bu vergiler sadece haftalarca KDV kaydından sonra  geri ödeniyordu. Bu, likiditeyi gereksiz yere bağlıyor. Akıllı faturalandırma  seçenekleriyle bunu daha pragmatik hale getirebiliriz.” değerlendirmesinde  bulundu.

Schweitzer, Kovid-19 krizinde, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok  tedarik zincirinin durma noktasına geldiğini hatırlatarak, tedarikleri  hızlandırmak için planlama ve onay prosedürlerin dijital platformlar aracılığıyla  daha hızlı yapılabileceğine işaret etti.

DIHK Başkanı Schweitzer, siyasilerin iş dünyasını işini kolaylaştırmak  konusunda hemen çalışmaya başlamalarını istediklerini belirterek, “Çünkü bir şey  net. Sağlığın korunması gereklilikleri konusu şirketlerimiz için daha yüksek  maliyetlerde ve daha az satış yaparak önemli ölçüde daha fazla çaba anlamına  geliyor.” dedi.




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