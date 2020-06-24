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Alman iş dünyasının morali yükseldi

24.06.2020 13:16

Son güncelleme : 24.06.2020 13:16
Almanya`da iş dünyasının moralinin Kovid-19 salgını sonrası için rekor düzeyde yükselmesi “Tünelin sonunda ışık görünüyor” değerlendirmesine yol açtı.



AA

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9  bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Almanya İş Anketi  sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, mayısta revize olarak 79,7 puan olan Almanya'da sanayi ve  ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, haziranda 6,5 puan artarak 86,2’ye yükseldi.

Böylece endeksteki bu yükseliş, 1990'da serinin başlangıcından bu yana  yaşanan en dik yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi ise bu dönemde 80,5 puandan 91,4'e  ve mevcut Durum Endeksi de 78,9 puandan 81,3 puana yükseldi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde,  Almanya’da şirketlerin mevcut iş durumlarına ilişkin değerlendirme ve  beklentilerinin haziranda biraz daha iyileştiğini belirterek, “Alman iş dünyası  tünelin sonunda ışığı görüyor.”ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya’nın GSYH'si Kovid-19 salgınının hane halkı  tüketimini ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir  önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 daralmıştı.

Daralma, 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu yana en büyük  daralma olarak kayıtlara geçmişti.

Yılın ikinci çeyreğinde, Kovid-19 salgınında kısıtlamaların büyük  kısmının denk gelmesinin etkisiyle, GSYH’nin yüzde 10 ile 12 arasında daralması  bekleniyor.

Uzmanlar, Alman ekonomisinin yaz aylarından itibaren toparlanmasını  bekliyor.




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