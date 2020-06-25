Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi arttı

25.06.2020 13:48

Son güncelleme : 25.06.2020 13:48
Almanya`da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, Kovid-19 salgınının sona ermesi beklentisiyle, bir ay içinde rekor düzeyde artarak haziranda eksi 2,3 puana yükseldi.



AA

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için haziran ayı ihracat  beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da bu yılın mayıs ayında eksi 26,7 puan olan Sanayi  İhracat Beklenti Endeksi, haziran ayında yükselişini devam ettirdi. Endeks, bir  ay içinde rekor düzeyde artarak eksi 2,3 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin  yaptığı değerlendirmede, Alman ihracatçılar arasında ihracata yönelik beklentinin  belirgin bir şekilde toparlandığını belirtti.

Fuest, "Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, eksi 26,7 puandan eksi 2,3  puana çıktı. Bu bir ay içinde benzeri görülmemiş bir artış. Alman sanayisi  toparlanma yolunda ilerliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’nın ABD, Fransa ve İtalya gibi önemli ticaret ortaklarında  Kovid-19’nın sebep olduğu resesyon Alman ihracatçılar için sıkıntı olmaya devam  ederken, Dünya Ticaret Örgütü bu yıl küresel ticaretin geçen yıla göre yüzde 13  ile yüzde 32 arasında düşmesini bekliyor.

DTÖ, ayrıca beklenenden daha zayıf ekonomik büyüme, daha yaygın  ticaret kısıtlamaları ve Kovid-19 salgınında olası bir ikinci dalganın 2021'de  ekonomik toparlanmaya olumsuz tesir edeceği konusunda uyarılarda bulunuyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:33114.517
Değişim :  0,06% |  68,36
Açılış :  114.392  
Önceki Kapanış :  114.449  
En Yüksek
114.975 En Düşük
113.420
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,34 100.696.815 % 9,88  
AYEN 4,80 181.351.295 % 8,84  
KSTUR 52,95 303.404 % 8,06  
NUGYO 4,74 56.871.137 % 7,73  
BASCM 3,87 292.042 % 7,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4994 8,5420 % 0,17  
Frank 7,1966 7,2399 % -0,04  
Riyal 1,8219 1,8310 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 0,70  
Altın Gr. 388 388 -0,05  
Cumhuriyet 2.514 2.534 -2,60  
Tam 2.587 2.600 -0,70  
Yarım 1.257 1.272 -0,40  
Çeyrek 628 637 -0,20  
Gümüş.Ons 17,58 17,61 0,09  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,02  
B. Petrol 40,16 40,16 -0,15  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru