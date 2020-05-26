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Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi mayısta arttı

26.05.2020 10:28

Son güncelleme : 26.05.2020 10:28
Almanya`da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, “felaket” gibi bir Nisan ayının ardından bir miktar toparlanarak mayısta eksi 26,9 puana yükseldi.



AA

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için mayıs ayı ihracat  beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Almanya'da bu yılın nisan ayında eksi 50,2 puan olan Sanayi  İhracat Beklenti Endeksi, mayıs ayında yükselişe geçerek eksi 26,9 puana çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin  yaptığı değerlendirmede, felaket gibi bir Nisan ayından sonra, Alman ihracatçılar  arasında ihracata yönelik beklentinin toparlandığını belirtti.

Fuest, "Bu benzeri görülmemiş keskin artışa rağmen şirketler hala  iyimser olmaktan çok uzak. Bununla birlikte Alman ihracat endüstrisi ufukta bir  umut ışığı görüyor. Neredeyse tüm sektörlerde ihracatın düşmesi bekleniyor. Ancak  bu, geçen ay beklenen düşüşten daha az olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv sektörünün ihracat beklentisinin artışta en belirgin olduğunu  belirten Fuest, "İhracata yönelik kötümserlik elektrik sektöründe önemli ölçüde  azaldı. Makine mühendisliği sektöründe iyileşmeye rağmen ihracatın toparlanmasına  yönelik şüpheci yaklaşımlar çoğunlukta kalmaya devam ediyor. Aynı şey metal  sektöründe de geçerli." ifadelerini kullandı.





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