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Alman sanayi üretiminde büyük düşüş!

07.05.2020 11:23

Son güncelleme : 07.05.2020 11:23
Almanya`da sanayi üretimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle özellikle sermaye malları ve otomotiv üretiminin düşmesiyle martta yüzde 7,5 düşüş beklentisine karşı yüzde 9,2 gerileyerek 1991`den bu yana puan bazında en büyük düşüşü gösterdi.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin  mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi  üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,2 düştü. Böylece, Kovid-19 salgını  etkisiyle ülkede sanayi üretimi kayıtların tutulduğu 1991'den bu yana puan bazlı  en büyük düşüşü gösterdi ve sanayi üretiminin seviyesi yaklaşık son 30 yılın en  düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 7,5  azalması yönündeydi. Sanayi üretimi, Mart 2019’a göre de 11,6’lık daralma kaydetti.

Daha önce yıllık yüzde 1,2 düşüş olarak açıklanan şubat ayı sanayi  üretimi verisi yüzde 1,8 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, martta önceki aya kıyasla, enerji ve inşaat hariç, sanayi  üretiminin yüzde 11,6 düştüğünü ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi  yüzde 16,5 ve ara malı üretimi yüzde 7,4 düştü.

Martta tüketim malları üretimi yüzde 7,5 düşerken sanayi dışında  inşaatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde  ise yüzde 6,4 düşüş kaydedildi. Ülkenin otomobil sektörünün üretiminde ise yüzde  31,1 azalma görülmesi dikkati çekti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi  üretiminde yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,2’lik bir düşüş görüldüğü belirtilerek,  “2020 yılına iyi bir başlangıç yapıldığı göz önüne alındığında, küresel salgının  tetiklediği üretim düşüşü ilk çeyrekte ılımlı kaldı. Ekonomideki kapanış mart  ayının ikinci yarısını etkiledi. Nisan ayında üretimde daha da keskin bir düşüş  beklenebilir.” değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, yılın ocak-mart dönemimde inşaat üretiminde  yüzde 5,5 artış olduğu da kaydedildi.

Destatis, dün ülkede fabrika siparişlerinin mart ayında yüzde 15,6  azaldığını açıklamıştı. Bu düşüşte fabrika siparişlerinin Ocak 1991'de serinin  başlangıcından bu yana  yaşadığı en büyük düşüş olarak kayıtlara geçmişti.




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