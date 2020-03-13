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Almanya şirketlere limitsiz kredi programı uygulayacak

13.03.2020 17:29

Son güncelleme : 13.03.2020 17:45
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Alman hükümeti olarak corona virüs (Kovid-19) salgınının derinleşen ekonomik etkisiyle mücadele etmek için limitsiz kredi programı uygulayarak şirketlere sınırsız likidite sağlanacağını bildirdi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Alman Kalkınma Bankası’nda (KfW) yaklaşık 500 milyar euronun ekonomiyi desteklemek için hazır olduğunu kaydetti.



AA

Scholz ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkede corona virüsün ekonomik etkisiyle nasıl mücadele edileceği konusunda Berlin’de basın toplantısı düzenledi. Scholz, 2008 finansal krizinden şu andaki durum için dersler çıkarıldığını belirterek, “Bu krizle mücadele edecek mali güce sahibiz. Ekonomiyi desteklemek için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız." diye konuştu.

Alman hükümetinin son yıllarda harcamalarında dikkatli davranması sayesinde, salgın nedeniyle daha fazla harcama yapabilecek ve vergi indirimi gibi gerekli önlemleri alabilecek durumda olduğunu belirten Scholz, “Ödemelerde ertelemeler dahil, şirketlere vergi indirimi getireceğiz. Limitsiz kredi programı uygulayacağız.” dedi.

Olaf Scholz, Alman Kalkınma Bankası’nca (KfW) şirketlere sunulacak kredinin üst sınırı olmadığını tekrar vurgulayarak, “Bu en önemli mesaj.” diye konuştu. Salgının ekonomik etkisini azaltmak için hükümetin şirketlerden hisse alma ihtimalini de gözardı etmediğini belirten Scholz, ayrıca salgında spekülatörleri durdurmak için ellerindeki imkanları kullanmakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

500 MİLYAR EUROLUK DESTEK HAZIR

Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de Alman Kalkınma Bankası’nda (KfW) yaklaşık 500 milyar euronun ekonomiyi desteklemek için hazır olduğunu kaydetti.

Altmaier, sağlıklı işletilen hiçbir şirketin corona virüs salgını yüzünden iflas etmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Hiç kimse işini kaybetmemeli. Şirketler ve çalışanlar için geniş bir koruyucu kalkan oluşturuyoruz." diye konuştu. Gerekirse teşviklerin tekrarlanacağını belirten Altmaier, corona virüsten etkilenen stratejik şirketler için şu anda bir kamulaştırma ihtiyacı görmediklerini sözlerine ekledi.




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