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Almanya`da bileşik PMI yükseldi

23.06.2020 11:56

Son güncelleme : 23.06.2020 12:07
Almanya`da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziran ayında 13,5 puan ile beklentilerin üzerinde artarak 45,8 puana yükseldi. Bu rakam ülkenin özel sektöründe resesyonun haziranda hafiflediği ve ekonomide Kovid-19 salgını sonrası yavaş toparlanmanın devam ettiği olarak değerlendirildi.



AA

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da mayısta 32,3 olan bileşik PMI, haziranda  45,8 puan olarak tespit edildi. Bu da son 4 ayın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 44,2 puana yükselmesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi haziranda 32,6’dan 45,8’ye çıkarak, son 4  ayın en yükseğine ulaştı. Ülkede imalat sektörü PMI ise 36,6’dan 44,6’ya yükseldi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden  fazlasını oluşturuyor. PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı  daralmayı gösteriyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, haziran ayındaki PMI verilerinin ekonomideki toparlanmanın nisandaki en düşük  noktadan sonra devam ettiğini gösterdiğini belirterek, “Kovid-19’un yayılmasına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ekonominin bazı kısımlarında pozitif etkisi  oldu. Fakat son PMI verileri halen daralma bölgesinde bulunuyor. Bu da Kovid-19 ile ilgili bozulma ve belirsizlik talepte ağırlığını hissettirdiği için  toparlanmanın uzun süreceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.




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