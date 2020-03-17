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Almanya`da ekonomik güven sert geriledi!

17.03.2020 14:29

Son güncelleme : 17.03.2020 15:25
Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya`da, martta geçen aya göre 58,2 puan azalarak eksi 49,5 puana geriledi.



AA

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, yeni corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Almanya'da martta bir önceki aya kıyasla 58,2 puan azaldı.

Şubatta 8,7 puan olan endeks, bu ay eksi 49,5 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi endeksin martta eksi 26 olması yönündeydi. Endeksin 2008’den beri en düşük seviyeye inmesi dikkati çekti.

Almanya'da mart ayı Cari Durum Endeksi ise eksi 30 beklentisine karşın şubat ayına kıyasla 27,4 puan azalarak eksi 43,1 puana indi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "ekonominin kırmızı alarmda” olduğunu belirterek, finansal  piyasa uzmanlarının ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) bir gerileme beklediklerini ve yılın ikinci çeyreğinde ekonomi de daralmanın muhtemel olduğunu düşündüklerini kaydetti.





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