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Almanya`da fabrika siparişleri azaldı

06.04.2020 11:47

Son güncelleme : 06.04.2020 11:47
Almanya`da fabrika siparişleri, şubat ayında yüzde 2,4 düşüş beklentisine karşın yüzde 1,4 azalış gösterdi.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 azaldı. Siparişler, Şubat 2019'a göre de yüzde 1,5  artış kaydetti.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2,4  azalması yönündeydi. Almanya'da şubatta yurt içi toplam siparişler, aylık bazda yüzde 1,7  artarken, yabancı siparişler yüzde 3,6 düştü.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nden yeni siparişler ocak ayına göre  yüzde 5 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 2,7 azaldı.

Ülkede şubatta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde  0,9 ve tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,7 artış gösterirken,  sermaye malı siparişleri yüzde 3,4 düştü.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro önceki  aya göre yüzde 0,1 arttı. Ocakta önceki aya göre yüzde 5,5 artış kaydeden fabrika siparişleri,  yüzde 4,8 artış olarak revize edildi.

Öte yandan, corona virüsün ekonomik etkisi Çin ve İtalya gibi ülkelerde  şubat ayında sert hissedilmeye başlanmış, bu ülkeler şubatta virüsün yayılmasını  önlemek için bazı kısıtlamalar getirmişti. Almanya’nın en büyük ticaret ortağı  olan Çin’e Alman imalatçılarının hem talep ve hem de tedarik zinciri olarak  bağımlı olması da dikkati çekiyor.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  Ocak-Şubat 2020 döneminde Kasım-Aralık 2019’a göre siparişlerin yüzde 3,3 arttığı  belirtilerek, “Corona virüs salgını öncesi alınan siparişler sanayideki  durgunluğun sona erdiğini ortaya koydu. Bununla birlikte, virüsün neden olduğu  küresel ekonomik şok göz önüne alındığında, siparişlerde Mart ve Nisan aylarında  büyük düşüşler, imalatta ise birinci ve ikinci çeyreklerde sert düşüşler beklemek  gerekir.” yorumuna yer verildi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, "Şubat fabrika siparişleri rakamları, Kovid-19'un Alman  sanayisi üzerindeki etkisinin şubatta nispeten hafif olduğunu göstermektedir."  ifadesini kullandı.

Bugün açıklanan fabrika siparişi rakamların en azından söz konusu salgının Alman sanayisi üzerindeki bu ilk dalgasının oldukça iyi olduğunu gösterdiğini belirten Brzeski, virüsün olumsuz ekonomik etkisinin gelecek aylarda daha yüksek olacağını vurguladı.

Brzeski “Kovid-19 ekonomiyi birçok yönden etkilediğinden, bugünün fabrika sipariş verileri fırtınadan önce sadece ürkütücü bir sakinlik gibi görünüyor.” değerlendirmesinde bulundu.




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