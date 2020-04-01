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Almanya`da perakende satışlar arttı

01.04.2020 11:02

Son güncelleme : 01.04.2020 11:02
Almanya`da reel perakende satışlar, şubat ayında yüzde 1,5’lik artış beklentisine karşın yıllık bazda yüzde 6,4 artış gösterdi.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin şubat ayının geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Satışlar, 2019'un şubat  ayına kıyasla yüzde 6,4 yükseliş kaydetti.

Perakende satışların, corona virüs salgınının başladığı şubat ayında  piyasalardaki yıllık yüzde 1,5 artış beklentisinin çok üzerinde gelmesi dikkati  çekti.

Destatis açıklamasında, “Corona virüs krizinde temel ihtiyaç ürünlerine  güçlü talep gelmektedir. Artan talep, Şubat 2020'de perakendecilerin cirosuna  açıkça yansıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Alman istatistik ofisi, artan talebin, gıda, içecek ve tütün  ürünlerinin perakende satışında özellikle belirgin olduğunu da vurguladı.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ocakta yüzde 11 artış  görülürken, gıda dışı perakende satışlarında yüzde 5,6 artış kaydedildi. Süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 11,1 arttı.

Şubatta, Almanya'da reel perakende satışlar ocak ayına göre yüzde 0,9  ve 2019'un şubat ayına göre yüzde 1,8’lik yükseliş kaydetmişti.

Corona virüs öncesi, Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), 2020’de perakende satışların geçen yıla göre yüzde 2,5 büyümesini öngörüyor. Ülkede perakende satışlar 2009 yılından beri aralıksız büyürken, HDE bu yıl perakende satışların toplamının 557 milyar euroya ulaşmasını bekliyor.





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