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Almanya`da şirket iflasları azaldı

11.05.2020 11:48

Son güncelleme : 11.05.2020 11:48
Almanya`da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını öncesi şubat ayında iflas eden şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2`lük azalış kaydetti.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya  göre, Almanya'da bu yılın şubat ayında bin 529 işletme iflas açıkladı. İflaslar,  2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 geriledi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflaslardan en çok 255 iflas  davasıyla motorlu taşıtların bakım ve onarımı dahil toptan ve perakende ticaret  sektörü etkilendi. Bunu 226 iflas başvurusuyla inşaat sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen  borç, şubat ayında 1 milyar avronun altında  kaydedildi. Söz konusu borç, 2019’un  şubat ayında ise yaklaşık 2 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 6 bin 604 borçlu da şubat ayında iflas  başvurusunda bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 düşüş  kaydetti.

Öte yandan, Almanya’da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için  alınan tedbirler birçok şirketi zor durumda bıraktığını belirten Destatis, güncel  verileri daha erken vermek için, ülkede ilk kez  Alman yerel mahkemelerine  yapılan iflas başvurularına dair öncü verileri açıkladı.

Buna göre, Mart 2020'de iflas başvuruları sayısı bir önceki yılın aynı  ayına göre yüzde 1,6 artarken, Nisan 2020'de yüzde 13,4 azaldı.

Destatis, Alman federal hükümetin Kovid-19 salgını sırasında  şirketlere yönelik yardım önlemlerinin iflas başvurularında hızlı bir artışı  önlemesi beklendiğini de bildirdi.

Almanya hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle “bir yükümlülüğü yerine  getirmedikten sonraki üç hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya  zorlayan" kanunu Eylül 2020 sonuna kadar askıya almıştı.

Alman İflas Yöneticileri Derneği (VID), Kovid-19 nedeniyle bu yıl  iflas başvurularının 2008 finansal krizinden beri ilk defa çift rakamlı artmasını  bekliyor.




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