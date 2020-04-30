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Almanya`da veriler açıklandı! 13 yılın en büyük düşüşü

30.04.2020 12:01

Son güncelleme : 30.04.2020 12:01
Almanya`da reel perakende satışlar, mart ayında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 5,6 daralarak, son 13 yılın en büyük düşüşünü kaydetti.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, martta bir önceki aya göre yüzde 5,6 azaldı. Satışlar, 2019'un mart ayına kıyasla ise yüzde 1,5 azalış kaydetti.

Perakende satışların, corona virüs salgınının başladığı mart ayında  piyasalardaki yıllık yüzde 7,5 düşüş beklentisinin altında gelmesi dikkati çekti.

Destatis açıklamasında, “Bu, Ocak 2007'den bu yana perakende  satışlardaki en güçlü düşüş oldu.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Federal İstatistik Ofisi, artan talebin eczane ve süpermarketlerin  satışında özellikle belirgin olduğunu da vurguladı.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ocakta yüzde 13,4 artış  görülürken, gıda dışı perakende satışlarında yüzde 10,1 düşüş kaydedildi. Gıda  dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında 1994’ten  beri en yüksek düşüş görüldü.

Süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 10,3 arttı. Şubatta, Almanya'da reel perakende satışlar ocak ayına göre yüzde 1,2  ve 2019'un şubat ayına göre yüzde 6,4 yükseliş kaydetmişti.




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