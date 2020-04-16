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Almanya`da yıllık enflasyon açıklandı

16.04.2020 13:27

Son güncelleme : 16.04.2020 13:27
Almanya`da yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,4 oldu.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde  1,4 artış kaydetti.

Ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. TÜFE, şubatta  bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış ve ocak ayına göre de yüzde 0,4 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, martta aylık bazda ise 0,1 artış gösterdi.  Destatis, et, et ürünleri ve meyve fiyatlarındaki yüzde 8,8 ve gıda  fiyatlarındaki yüzde 3,7’lik artışın bunda etkili olduğunu vurguladı. Nihai  veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis açıklamasında, martta enerji ürünleri fiyatlarındaki  gelişmelerin genel fiyatlarda ortalamanın çok az üstünde artmayı sağladığı  kaydedildi.

Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları,  2019'un mart ayına göre yüzde 0,9 düştü. Martta geçen yılın aynı dönemine göre  elektrik fiyatları yüzde 4,5 artarken, motor yakıtı fiyatları yüzde 3,3 azalış  gösterdi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen  ay yüzde 1,3 oldu. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık  bazda yüzde 1,3 yükseldi.

Ülkede, hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,4 artarken, hane  halkının en büyük harcamalarından birisi olan ısınma masrafları hariç kira yüzde  1,5 artış gösterdi. Gıda fiyatlarının yüzde 3,7 artması dikkati çekti. Söz konusu  artış son 30 ayın en yüksek artışı olarak kayıtlara geçti.

Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, corona virüs  salgınından dolayı bu yıl tüketici talebinin düşmesini beklerken, yıllık  enflasyonun da bu yıl yüzde 0,6 düşeceği ve gelecek yıl yüzde 1,2’ye yükseleceği  tahmininde bulunuyor. Ülkede enflasyon geçen yıl yüzde 1,4 olarak gerçekleşmişti.





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