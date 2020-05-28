Almanya`da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 0,6 olarak ölçüldü.
Almanya`da yıllık enflasyon geriledi
28.05.2020 15:37
Son güncelleme : 28.05.2020 15:55
AA
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede TÜFE, bu ay 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 artış kaydederek beklentileri karşıladı.
Ülkede enflasyon nisanda yüzde 0,9 olarak kayıtlara geçmişti.
Enflasyonun mayısta düşük kalmasında hane halkına yönelik enerji fiyatlarında yüzde 8,5 azalış etkili olurken, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro
Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin çok altında kaldı.
Ülkede enflasyon, aylık bazda ise beklentiler dahilinde yüzde 0,1 düşüş kaydetti. Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, mayısta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,5 yükseldi.
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En Yüksek
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15:406,8201
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|: 377,18
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|Önceki Kapanış
|: 372,37
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378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.955.761
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|32.578.089
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|74.865.674
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.650.805
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.243.584
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|6.336.621
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.765.153
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,71
|2.600.081.629
|% 3,08
|
|GARAN
|7,76
|1.745.217.646
|% 1,57
|
|PGSUS
|60,00
|902.409.134
|% 1,52
|
|ASELS
|30,30
|637.040.964
|% 0,73
|
|AKBNK
|5,68
|537.342.271
|% 1,43
|
|GARAN
|7,76
|1.745.217.646
|% 1,57
|
|THYAO
|12,71
|2.600.081.629
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,44
|246.324.838
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,22
|282.541.447
|% 0,45
|
|AVOD
|3,58
|453.743.336
|% -5,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3412
|8,3830
|% 0,74
|
|Frank
|7,0019
|7,0441
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8107
|1,8198
|% 0,70
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|14,13
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,43
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.482
|35,10
|
|Tam
|2.523
|2.558
|47,50
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|17,60
|
|Çeyrek
|616
|623
|8,80
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,04
|
|B. Petrol
|35,30
|35,30
|0,70
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