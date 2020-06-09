Avrupa`nın en büyük ekonomisi Almanya`nın ihracatı Nisan ayında, corona virüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan karantina, tecrit tedbirlerinin etkisi ile büyük düşüş gösterdi.
Almanya`nın ihracatını corona virüs salgını vurdu
09.06.2020 09:21
Son güncelleme : 09.06.2020 09:41
Nisan ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle ihracat bir önceki aya göre yüzde 24 azalarak 75,7 milyar euro
oldu.
Aynı ayda ithalat yüzde 16,5 düşüşle 72,2 milyar euro olurken, ticaret fazlası da 3,2 milyar euroya geriledi.
Ekonomistler ise Nisan ayında ihracatın yüzda 15,6, ithalatın yüzde 16 gerilemesini ve ticaret fazlasının 10 milyar euro olmasını bekliyorlardı.
Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,1, ithalat ise yüzde 21,6 azaldı.
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En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|AEFES
|19,68
|109.408.415
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,59
|20.960.124
|% 0,00
|
|AKSEN
|4,65
|23.973.687
|% 0,00
|
|ARDYZ
|28,42
|33.048.264
|% 0,00
|
|ARCLK
|16,90
|247.158.199
|% 0,00
|
|AEFES
|19,68
|109.408.415
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,59
|20.960.124
|% 0,00
|
|AKSEN
|4,65
|23.973.687
|% 0,00
|
|ARDYZ
|28,42
|33.048.264
|% 0,00
|
|ARCLK
|16,90
|247.158.199
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 0,00
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% 0,00
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% 0,00
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5951
|8,6382
|% -0,18
|
|Frank
|7,0562
|7,0987
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8021
|1,8112
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-2,78
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.398
|2.430
|-4,60
|
|Tam
|2.468
|2.497
|-4,70
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-2,30
|
|Çeyrek
|602
|609
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,62
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,12
|41,12
|0,32
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