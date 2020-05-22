Almanya’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle federal devlet ve eyaletleri kapsayan vergi gelirleri nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 düştü.
Almanya`nın vergi gelirleri düştü
22.05.2020 12:47
Son güncelleme : 22.05.2020 13:01
AA
Almanya Maliye Bakanlığı ülkenin nisan ayına ilişkin aylık vergi gelirleri verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri 2019’un aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 39 milyar euroya geriledi.
Gelir ve kurumlar vergi gelirlerinde düşüş görülürken, havacılıktan sağlanan vergi gelirlerinde yüzde 95 gerileme olması dikkati çekti.
Yılın ocak-nisan döneminde ise federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 düşüşle 220 milyar euroya geriledi.
Bakanlık, açıklamasında, vergi gelirleri bakımından gelecek birkaç ayın sıkıntılı olacağına vurgu yaptı.
Alman hükümeti, 14 Mayıs’ta bu yıl için vergi gelirleri beklentisinde Kovid-19 salgını nedeniyle revizeye giderek bir önceki tahmine göre söz konusu gelir tahminini 81,5 milyar avro düşürmüştü.
2020’de federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan vergi gelirlerinin 717,8 milyar euroya gerilemesi bekleniyor.
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BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|124.937.907
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|3.408.125
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|8.208.215
|% 9,95
|
|YAPRK
|11,08
|16.918.174
|% 9,27
|
|ECZYT
|12,85
|113.454.999
|% 8,44
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|32.931.476
|% -9,95
|
|GLRYH
|14,48
|11.045.109
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|408.685.195
|% 1,33
|
|ECILC
|5,85
|382.524.943
|% 5,60
|
|GARAN
|7,52
|220.502.234
|% -1,05
|
|AVOD
|3,28
|201.708.943
|% 5,13
|
|KOZAA
|12,63
|194.982.939
|% 1,36
|
|ECILC
|5,85
|382.524.943
|% 5,60
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|AVOD
|3,28
|201.708.943
|% 5,13
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|IHLGM
|1,21
|53.948.180
|% 0,83
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|TSKB
|1,03
|37.931.142
|% -0,96
|
|GUSGR
|3,27
|113.749.493
|% 0,31
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,2753
|8,3168
|% -0,01
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|Frank
|6,9775
|7,0195
|% 0,09
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|Riyal
|1,8078
|1,8168
|% 0,25
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|Alış
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|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,05
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|Altın Gr.
|380
|380
|2,64
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|Cumhuriyet
|2.454
|2.488
|13,60
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|Tam
|2.526
|2.553
|14,00
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|Yarım
|1.233
|1.248
|6,90
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|Çeyrek
|616
|624
|3,40
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|Gümüş.Ons
|17,03
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|3,74
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