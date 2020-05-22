GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Almanya`nın vergi gelirleri düştü

22.05.2020 12:47

Son güncelleme : 22.05.2020 13:01
Almanya’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle federal devlet ve eyaletleri kapsayan vergi gelirleri nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 düştü.



AA

Almanya Maliye Bakanlığı ülkenin nisan ayına ilişkin aylık vergi  gelirleri verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda federal devlet ve eyaletlerin  vergi gelirleri 2019’un aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 39 milyar euroya  geriledi.

Gelir ve kurumlar vergi gelirlerinde düşüş görülürken, havacılıktan  sağlanan vergi gelirlerinde yüzde 95 gerileme olması dikkati çekti.

Yılın ocak-nisan döneminde ise federal devlet ve eyaletlerin vergi  gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 düşüşle 220 milyar euroya  geriledi.

Bakanlık, açıklamasında, vergi gelirleri bakımından gelecek birkaç  ayın sıkıntılı olacağına vurgu yaptı.

Alman hükümeti, 14 Mayıs’ta bu yıl için vergi gelirleri beklentisinde  Kovid-19 salgını nedeniyle revizeye giderek bir önceki tahmine göre söz konusu  gelir tahminini 81,5 milyar avro düşürmüştü.

2020’de federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan vergi  gelirlerinin 717,8 milyar euroya gerilemesi bekleniyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:46102.735
Değişim :  0,08% |  85,71
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
102.826 En Düşük
102.014
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNSUT 19,14 124.937.907 % 10,00  
CMENT 39,10 3.408.125 % 9,96  
INTEM 10,61 8.208.215 % 9,95  
YAPRK 11,08 16.918.174 % 9,27  
ECZYT 12,85 113.454.999 % 8,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2753 8,3168 % -0,01  
Frank 6,9775 7,0195 % 0,09  
Riyal 1,8078 1,8168 % 0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 8,05  
Altın Gr. 380 380 2,64  
Cumhuriyet 2.454 2.488 13,60  
Tam 2.526 2.553 14,00  
Yarım 1.233 1.248 6,90  
Çeyrek 616 624 3,40  
Gümüş.Ons 17,03 17,06 -0,07  
Gümüş Gr. 3,73 3,74 -0,01  
B. Petrol 34,45 34,45 -1,62  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru