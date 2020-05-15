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Almanya`nın vergi gelirlerinde düşüş bekleniyor

15.05.2020 09:01

Son güncelleme : 15.05.2020 09:01
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ülkesinin vergi gelirlerinde bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle 81,5 milyar euro düşüş olacağını bildirdi.



AA

Scholz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, federal devlet,  eyaletler ve belediyeleri kapsayan vergi gelirlerinin 2019 kış tahminlerine göre  81,5 milyar euro azalarak 717,8 milyar euroya gerileyeceğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle düşen gelirlerin etkilerinin en azından 2024 sonbaharına kadar federal bütçeyi etkileyeceğini belirten Scholz,  2019 kış vergi  geliri tahminleriyle kıyaslandığında 2024’e kadar Alman hükümetinin 315,9 milyar euro daha az vergi gelirine sahip olacağını kaydetti.

Scholz, Kovid-19 krizini bir “felaket” olarak nitelendirerek, Alman  hükümetinin Haziran başında ekonomik büyümeyi teşvik etmek için bir teşvik paketi  hazırlayacağını bildirdi.

“Geçmişte sağlam mali politikalarımızın sunduğu faydayla koronavirüs  kriziyle başa çıkabiliriz,” diyen Scholz, söz konusu krizde Avrupa ülkelerinin  toparlanmasına yardımcı olmasının ülkesinin çıkarına olacağını söyledi.

Alman hükümeti, 2019’da yaptığı tahminde bu yıl 816,4 milyar euro  vergi geliri öngörüyordu. Ülkenin vergi gelirleri 2009 finansal krizinden beri  ilk defa bu yıl düşecek olması da dikkati çekiyor. Hükümet, gelecek yıl vergi  gelirlerinin 792,5 milyar euroya ve 2022’de ise 816 milyar euroya yükselmesini  bekliyor.




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