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Alternatif Bank`tan ilk çeyrekte 40,3 milyon liralık kar

22.05.2020 14:23

Son güncelleme : 22.05.2020 14:38
Alternatif Bank, yılın ilk çeyreğinde 40,3 milyon lira net kar elde etti.



AA

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre bankanın yılın ilk çeyrek  konsolide aktif büyüklüğü 2019'un sonuna oranla yüzde 8 artarak 32,6 milyar lira  seviyesine ulaştı.

Bankanın yılın ilk üç ayında nakdi (finansal kiralama alacakları  dahil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 28,2 milyar liraya  ulaşırken, mevduat hacmi ise 16,2 milyar lira oldu. Bu dönemde de güçlü sermaye  yapısını koruyan Alternatif Bank'ın, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18'i  geçerek sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Bankanın konsolide net karı  ise 40,3 milyon lira oldu. Bu dönemde sermayesini 307,7 milyon lira artıran  Alternatif Bank, kaynaklarını reel ekonomiye sunmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan  Gür, salgın nedeniyle tüm dünyayla birlikte benzerine daha önce hiç şahit  olmadıkları bir süreçten geçildiğini belirtti.

Bu dönemde en büyük önceliklerinin çalışanların ve toplumun sağlığını  koruyarak, bankacılık hizmetlerini kesintisiz sunmak olduğunun altını çizen Gür,  şunları kaydetti:

"Aldığımız önlemlerle kısa sürede genel müdürlüğümüzde yüzde 96,  şubelerimizde ise yüzde 60’ya yakın oranda uzaktan çalışma modelini uygulamaya  başladık. Öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri ve engelli  müşterilerimizin, Müşteri İletişim Merkezimizi aradıklarında direkt olarak  müşteri temsilcisine bağlanarak hizmet almalarını sağladık. Dijital dönüşüm  yatırımlarımızın bir sonucu olarak yenilenen internet ve mobil bankacılık  kanallarımızı müşterilerimizin hizmetine sunduk. Nakit yönetimi, Tedarikçi  Finansman Sistemi, e-imza, e-teminat mektubu gibi ürün ve hizmetlerimizle  müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşmasına ve iş süreçlerini  kolaylaştırmaya önem verdik."

"ÖZKAYNAKLARIMIZ YÜZDE 17 ARTTI"

Kaan Gür, banka olarak böylesi zorlu dönemlerde tüm eforlarını  müşterilerin ve çalışanların yanında olmaya odakladıklarını belirtti.

Müşterilerin finansmana erişmesine, kredi ve yeniden yapılandırma gibi  taleplerine hızla cevap vererek ekonomiye destek olmaya devam ettiklerini  vurgulayan Gür, geçen yılın sonuyla kıyasladıklarında kullandırdıkları kredilerde  ve aktiflerde yaşanan yaklaşık yüzde 8'lik artışın bu konuya verdikleri önemin  bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Gür, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dönemde öz kaynaklarımız da yıl sonuna kıyasla yüzde 17 oranında  artış gösterdi. Salgın dönemi içinde olmamıza rağmen gerçekleştirdiğimiz son  sermaye artışı ise hissedarımız Commercial Bank’ın, Alternatif Bank ve Türkiye  ekonomisine duyduğu güvenin somut göstergelerinden biri olarak kaynaklarımızı  artırmamıza önemli bir katkı sundu. Önümüzdeki dönemde eforumuzu, hassasiyetimizi  ve müşterilerimize verdiğimiz desteği artıracağız, yol arkadaşı olarak yanlarında  yürümeye devam edeceğiz. Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımız, güçlü  sermaye yapımız, uzman çalışanlarımız, güçlü ve yetkin yönetim kurulumuz ile  ülkemize, bölgemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sunmaya devam edeceğiz."




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