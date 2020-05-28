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Altın alım-satımı arasındaki makasın kapanması bekleniyor

28.05.2020 11:05

Son güncelleme : 28.05.2020 11:18
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 1 Haziran`da piyasaların kademeli olarak normale dönmeye başlayacağını belirterek, "Sektörün nispeten kapalı durumu nedeniyle geçtiğimiz iki aylık süreçte altının alış- satışı arasındaki makas açılmıştı. 1 Haziran’la birlikte alış satışı arasındaki makasın hızla kapanacağını söyleyebiliriz" dedi.



AA

Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde  bulundu. "Corona virüsle savaşta en kötüsü geride kaldı" anlayışının piyasalara  nispi iyimserlik  getirdiğini anlatan Atayık, aynı olumlu yansımaların iç  piyasada da görüldüğünü söyledi.

Atayık, Sağlık Bakanlığı’nın virüsle savaşta verdiği örnek başarıya,  Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK)  spekülatif işlemlere karşı aldığı önlemlerle, bankalar nezdindeki bireysel kaydi  altın ve döviz işlemlerine kambiyo vergilerinin artırılması eklenince pozitif  verilerin yurt içinde de yaşandığını kaydetti.

Türkiye'de ilk normalleşme adımlarının 11 Mayıs’ta atıldığını aktaran  Atayık, 1 Haziran’da bu adımların farklı sektörlerle genişletilmesinin  beklendiğini hatırlattı.

"TİCARET SAVAŞLARI KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKIYOR"

Atayık, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok gelişmiş ve  gelişmekte olan ülkenin, bir süredir virüsle mücadele kapsamında ekonomilerini  fonlamak amacıyla piyasaya likidite sunarak destek paketleri açıkladığını  hatırlatarak, "ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere birçok merkez bankası  'bol likidite' sürecini süreci desteklemek amacıyla faiz indirimlerine gidiyor.  Hatta Fed’in geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda negatif faiz indiriminin bile  gündeme geldiği konuşuldu, çizildi. Son iki yıldır ABD tahvil faizleri de  düşüyor. Birçok ülkenin başlattığı normalleşme adımları süreci başarıyla  yönetilirse bunu takip edecek faiz artırımları, ABD tahvil faizleri artarsa ve  ekonomide pozitif verilerin de yardımıyla ons altındaki 1.600-1.500 doların  yeniden görülebileceği değerlendirmeleri yapılıyor." diye konuştu.

Bu süreçte altın başta olmak üzere emtia fiyatlarının zirve rakamlara  çıkmasını tetikleyen ve virüsle birlikte biraz gündemden düşen ABD-Çin arasındaki  'Ticaret Savaşları’nın yeniden tırmanma riskinin kafalarda soru işareti  oluşturduğunu belirten Atayık, şöyle konuştu:

"Nitekim ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı  açıklamayla bu savaşın kaldığı yerden devam edeceğine dair ilk işareti vermişti.  Normalleşme sürecinde istenen hedefler gerçekleşmez, sonbaharda ikinci dip  yaşanır ve ticaret savaşları yeniden tırmanırsa o zaman finans piyasaları ve  ekonomileri kötü günler bekliyor. Analistler, bu durumda ons altında daha önce  test edildikten sonra geri çekilinen 1,760 dolar ve üstünün görülebileceğine  dikkati çekiyorlar."

"DÜĞÜN SEZONUNUN BAŞLAYACAK OLMASI TL’NİN DEĞERLENMESİNİ SAĞLAYAN FAKTÖR"

Atayık, Türkiye içindeki altın fiyatlarının, dünyada belirlenen ons  dolar seviyesi ve TL/ dolar kotasyonlarıyla ortaya çıktığını ifade ederek,  darphane üretimi Cumhuriyet ziynet, sikke altınları ve gram altınların, ons  değeri/dolar fiyatlarıyla birebir ilintili olduğunu söyledi.

Atayık, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ons altın, dünyadaki olumlu haberlerle son iki haftanın en düşük  seviyesi olan 1,700 doların altına kadar düştü. Finansal piyasalardaki bahar  havasını bozacak olumsuz bir veri akışı olmazsa kısa sürede ons altının 1,680-  1,670 bandına kadar düşmesi bekleniyor.

Cumhuriyet sikke, ziynet altınları ve gram altındaki fiyat  öngörülerinde ise iç faktörler ve ekonomi yönetiminin performansı büyük önem  taşıyor. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı, virüsle mücadelede verdiği başarılı  grafiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve diğer kurumların da ekonomide  verdiğini söyleyebiliriz.

Ekonomi Yönetimi’nin ilk swap anlaşması ve benzer anlaşmaların da  yapılacağı beklentisi, BDDK’nın spekülatif döviz alımları karşısında zamanında  aldığı tedbirler, kaydi olan altın ve döviz işlemlerindeki kambiyo vergilerinin  artırılması iç piyasada doların ateşini düşürdü. Bugün, açıklanacak ilk çeyrek  büyüme rakamlarının pozitif geleceği beklentisi ve turizm ve düğün sezonunun  başlayacak olması TL’nin değerlenmesini sağlayan faktörler olarak öne çıkıyor."

"ANALİSTLER ALTININ İNİŞ-ÇIKIŞLI BİR SEYİR İZLEMESİNİ BEKLİYOR"

Mustafa Atayık, iç piyasada dolardaki düşüşe ons altın fiyatının da  eklenmesiyle çeyrek altın ve gram altının da gerilediğini dile getirerek, şu  yorumu yaptı:

"5 Mayıs tarihinde 640 TL’ye kadar çıkan çeyrek altın fiyatları, 26  Mayısta 603 TL’ye kadar düştü. Bilindiği gibi 24 ayar altının gram fiyatı son bir  ay içerisinde, deyim yerindeyse, TL bazında rekor fiyatlara çıktı; 395- 396 TL’ye  kadar tırmandı. Piyasaların açıldığı gün, yani çarşamba günü 370 TL’ye kadar  düştü. Analistler ve uzmanların öngörüleri ışığında, yurt dışındaki olumlu veri  akışıyla gerileyen ons altın fiyatları düşmeye devam eder, aynı tablo yurt içinde  dolar düşüşüyle desteklenirse önümüzdeki günlerde gram altında 360-350 TL, çeyrek  altında ise 580- 570 TL değerleri yeniden görülebilir.

Altın fiyatları kısa vadede düşüş trendi içerisine girmiş olsa da  analistler, virüs gündemi nedeniyle önümüzdeki birkaç aylık süreçte altının  iniş-çıkışlı bir seyir izlemesini bekliyor.

Biz her açıklamamızda vurguluyor, yine de altını çizmek istiyoruz.  Vatandaşlarımız ve yatırımcılarımıza mağazalarımıza gelerek fiziki olarak altın  takı, mücevher almaya devam etmeleri çağrısını yineliyoruz. Altın, dünyanın en  eski ve en güvenilir, yatırım ve tasarruf aracıdır."

"KAPALIÇARŞI 1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR"

Atayık, kuyumculuk sektörü olarak vatandaşların nakit ihtiyacının  karşılanması amacıyla tüm Türkiye’de tümden bir kapatma yoluna gitmediklerini  hatırlatarak, kamusal bir işlev gördükleri için meslektaşlarını açma- kapatma  konularında serbest bıraktıklarını söyledi.

Gelinen noktada kuyumcuların, mağazalarını açarak hizmet vermeye  başladığını anlatan Atayık, şu bilgileri verdi:

"İkinci etapta 1 Haziran tarihinde sektörümüzün önemli ticaret  noktalarından biri olan, ülkemizin göz bebeği olan Kapalıçarşı, yeniden hizmet  vermeye başlayacak. Çarşıyla birlikte Tarihi Yarımada ve bölgedeki kuyumcu  mağazalarımız, toptancılarımız ve atölyelerimiz de açılmış olacak. Çarşımızda bir  süredir yeni açılış için hummalı hazırlıklar yapılıyor. Bu anlamda tarihi yapının  her noktası dezenfekte ediliyor. Giriş çıkışlarda her müşterinin ateşi ölçülecek  ve maskeli olarak içeri alınacak. Her mağaza içeriye iki kişiden fazla müşteri  almayacak. Her mağaza dezenfektan bulunduracak. 1 Haziran tarihinde Nuruosmaniye  girişindeki Kalpakçılar Caddesi üzerinde bir tören düzenlenerek Kapalıçarşı  açılacak.

İlk etapta Çarşı, 11 kapıyla hizmet verecek. Çarşının açılmasıyla  birlikte bugüne kadar ertelenen ve iptal edilen nikah ve düğünlerin yeniden  başlayacağı yaz sezonuna ‘Merhaba’ diyeceğiz. Biz, kuyumcular olarak asıl  hareketliliği düğün salonlarının açılacağı temmuz ayıyla birlikte yaşayacağımıza  inanıyoruz.

Geçtiğimiz iki aylık süreçte fiyatların yükselişine paralel dönemlerde  özellikle ziynet altın, bilezik ve gram altın konusunda önemli bir talebin  oluştuğunu söyleyebiliriz. Doğal olarak altın takı, mücevher ve gümüş takı talebi  düştü. Sektörün nispeten kapalı durumu nedeniyle geçtiğimiz iki aylık süreçte  altının alış- satışı arasındaki makas açılmıştı. 1 Haziran’la birlikte alış  satışı arasındaki makasın hızla kapanacağını söyleyebiliriz."

"YETKİN BİR DEZENFEKTAN FİRMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Atayık, geçen hafta İKO Yönetim Kurulu olarak sağlıkta ülke olarak  edinilen kazanımlara destek olmak amacıyla tüm kuyumcular için Koronavirüs  Sonrası Açılışlarda Hijyen ve Güvenlik Tedbirleri Rehberi’ni hazırlayarak  kamuoyuna duyurduklarını anımsatarak, şimdi ikinci adımı atmaya hazırlandıklarını  söyledi.

Atayık şöyle devam etti:

"Virüsle mücadelede yeni normalleşme sürecinde mağazaların hijyeni  büyük önem taşıyor. İKO Yönetim Kurulu olarak bu nedenle dezenfeksiyon  işlemlerinin sağlıklı, sektöre özel ve belli standartlar içerisinde bilinçli bir  şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla bakanlıkça alınan önlemlerle ilgili, yetkin  bir dezenfektan firmasını tavsiye ediyoruz. Konuyla ilgili SMS duyurularını  sektörümüze yaptık. Kuyumcu esnafını bu dezenfektan firmasıyla daha ekonomik  maliyetlerle bu işlemi gerçekleştirmeye davet ediyoruz."




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