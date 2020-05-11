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Altın bazlı yatırım fonlarındaki altın miktarında rekor

11.05.2020 11:18

Son güncelleme : 11.05.2020 11:18
Çin`de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Kovid-19) sebebiyle güvenli liman varlıklardan altına talep devam ederken, nisanda altın bazlı fonlara 9,3 milyar dolarlık fon girişi yaşandı ve bu fonlardaki altın miktarı rekor seviye olan 3 bin 355 tona yükseldi.



AA

Dünya Altın Konseyi (WGC) altınla ilgili gelişmeleri değerlendirdiği  nisan raporunu yayımladı. Buna göre, Kovid-19 salgını sebebiyle finansal  piyasalarda yaşanan belirsizliklerle birlikte küresel bazda merkez bankalarının  genişlemeci para politikasını benimsemesi altın fiyatlarını yukarı yönlü  destekledi.

Küresel piyasalarda Kovid-19 nedeniyle yaşanan çalkantılı dönem  yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirirken, altın bazlı yatırım  fonları nisanda portföylerine 9,3 milyar dolar değerinde, 170 ton altın ekledi ve  tuttukları altın miktarı rekor seviye olan 3 bin 355 tona ulaştı. Böylece, altın  bazlı yatırım fonlarının yönetimi altında bulunan altın değeri tarihi yüksek  seviye olan 184 milyar dolar oldu.

KUZEY AMERİKA, YATIRIM FONLARINDAKİ ALTIN ARTIŞINDA LİDER

Geçen ay, altın bazlı yatırım fonlarına gerçekleştirilen para akışında  Kuzey Amerika öne çıktı. Bölgedeki yatırım fonları bu dönemde portföylerine 7,8  milyar dolar değerinde 144,2 tonluk altın ekledi ve yatırım fonlarında bulunan  altının değeri 93,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde, Avrupa'daki yatırım fonlarına 1,1 milyar dolar  değerinde 19,7 tonluk altın ekledi ve böylece Avrupalı yatırım fonlarındaki  altının değeri 81,7 milyar dolara ulaştı.

Asya'da da, özellikle Çin'in etkisiyle, altın bazlı yatırım  fonlarındaki güçlü para akışı dikkati çekerken, nisanda bu fonlara 206 milyon  dolar değerinde, 2,9 tonluk altın eklendi ve yatırım fonlarının yönetimi altında  bulunan altının değeri 5,2 milyar dolara çıktı.

Diğer bölgelerde ise bu fonlara 172 milyon dolar değerinde 3,3 tonluk  altın eklenirken, altın bazlı yatırım fonlarının toplam değeri 3 milyar dolar  seviyesine yükseldi.

ALTIN EN İYİ HEDGE ARACI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Altının ons fiyatı nisanı 2012'den bu yana en yüksek seviye olan 1.700  doların üzerinde tamamlarken, altın fiyatları neredeyse bütün major para  birimlerinde rekor seviyelere ulaştı.

Martta yatırımcıların teminat kapatmak için altın satmak zorunda  kalması nedeniyle günlük 236 milyar dolara çıkan işlem hacmi ise nisanda  2019'daki ortalama seviyelere inerek 140 milyar oldu.

Altın fiyatlarında martta gözlemlenen oynaklıkta önemli derecede  azalma gözlenmesine rağmen, nisanda tarihsel ortalamalara göre görece yüksek  seyretmeye devam etti.

Nisan'da tahvil ve pay piyasalarında önemli ralliler yaşanırken, altın  yüzde 11'lik artışla birçok varlıktan daha iyi performans gösterdi. ABD'de işlem  gören S&P 500 endeksi 1987'den bu yana en iyi aylık performansını sergilemesine  karşın yatırımcılar hala yüksek seviyelerde seyreden oynaklık riskiyle karşı  karşıya bulunuyor.

Kovid-19 sebebiyle finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma altının  risk azaltıcı etkisini ortaya çıkarırken, altın birçok portföyde önemli hedge  görevi gördü.

Bununla birlikte, hedge olarak kullanılan varlıklar incelendiğinde  oynaklık bazlı hedge araçları en iyi performans gösteren araçlar olarak göze  çarpsa da, bu araçların oldukça maliyetli olması uzun dönemde portföy  performanslarını negatif etkiliyor.

Hedge araçları, getiri, oynaklık, risk bazlı getiri bazında ve aşağı  yönlü riskler kapsamında analiz edildiğinde altın hedge için en uygun varlık  olarak öne çıkıyor.

MERKEZ BANKALARI 2020'DE DE NET ALTIN ALICISI OLACAK  

Küresel Finans Krizi'ndeki duruma paralel olarak, altın fiyatları  salgın döneminde güçlenmeyi sürdürdü. ABD'nin yanı sıra küresel çapta parasal  genişleme müdahaleleri bu iki dönemde de benzerlik gösterdi ve söz konusu  gelişmeler altını Eylül 2011'deki zirvesinin yüzde 130 ilerisine taşıdı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası da dahil olmak üzere merkez  bankalarının çoğu, ekonomiyi desteklemek için yeni araçlar kullanmaya istekli  olduklarını dile getiriyor.

Kovid-19 salgınında yeni vaka sayılarındaki azalış ve tedavi  yöntemlerindeki gelişmeler "normalleşme" sürecini beraberinde getirirken,  salgının ekonomiye ve toplumsal hayata uzun vadeli etkileri henüz tam olarak  belirlenemedi.

ABD ve Avrupa'da açıklanan makroekonomik veriler salgının etkilerini  yansıtmaya başlarken, merkez bankalarının piyasaları daha ne kadar  destekleyebileceğinin bilinmemesi sebebiyle, altına yatırım talebinin artırması  ve merkez bankalarının 2020'de de net altın alıcısı olmayı sürdürmesi bekleniyor.




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