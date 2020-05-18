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Altın fiyatları 8 yılın zirvesinde! İşte rakamlar...

18.05.2020 09:12

Son güncelleme : 18.05.2020 15:43
Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 387 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2.534 liradan satılıyor.



AA

Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki  yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde  0,4 artışla 386,8 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 387 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2.534 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,2  üzerinde 1.762 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan negatif veri setinin  ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni  tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın  sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi  desteklediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Kovid-19 salgını ve karantina  tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran  analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık  sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise  385-395 bandının izleneceğini bildirdi.







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Riyal 1,8219 1,8311 % -0,53  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 12,65  
Altın Gr. 387 387 0,34  
Cumhuriyet 2.490 2.536 16,60  
Tam 2.563 2.602 17,00  
Yarım 1.251 1.272 8,30  
Çeyrek 625 636 4,10  
Gümüş.Ons 17,29 17,33 0,69  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,12  
B. Petrol 34,38 34,38 1,88  
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