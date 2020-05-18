Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 387 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2.534 liradan satılıyor.
Altın fiyatları 8 yılın zirvesinde! İşte rakamlar...
18.05.2020 09:12
Son güncelleme : 18.05.2020 15:43
AA
Cuma günü, dolar
kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,8 liradan tamamladı.
Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 387 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
635 lira, Cumhuriyet altını da 2.534 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.762 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan negatif veri setinin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Kovid-19 salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise 385-395 bandının izleneceğini bildirdi.
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|TSGYO
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|% 10,00
|
|MRDIN
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|55.557.373
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|800.077
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|
|PKENT
|178,20
|2.200.670
|% 10,00
|
|RALYH
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|1.233.039
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.025.484
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,76
|955.209.479
|% 6,11
|
|ALKIM
|12,99
|710.139.252
|% -8,52
|
|THYAO
|10,85
|663.242.854
|% 2,55
|
|GARAN
|7,80
|551.352.290
|% 1,30
|
|PGSUS
|54,15
|447.205.046
|% 6,39
|
|EKGYO
|1,31
|191.346.725
|% 4,80
|
|CEMAS
|1,10
|130.541.690
|% 3,77
|
|ISFIN
|4,09
|436.690.986
|% 4,87
|
|KARSN
|1,78
|181.189.170
|% 3,49
|
|SASA
|10,76
|955.209.479
|% 6,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3252
|8,3670
|% -0,07
|
|Frank
|7,0411
|7,0835
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|12,65
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.536
|16,60
|
|Tam
|2.563
|2.602
|17,00
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|8,30
|
|Çeyrek
|625
|636
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,33
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,12
|
|B. Petrol
|34,38
|34,38
|1,88
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