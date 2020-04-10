GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte rakamlar...

10.04.2020 11:22

Son güncelleme : 10.04.2020 17:45
Altının gram fiyatı, 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 363 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 595 lira, Tam altın 2.375 liradan satılıyor. Altının kilogramı da 361 bin liraya yükseldi.



AA

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe  paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla  361,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 366,2 lira ile rekor kırmasının ardından 363 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 595 lira, Tam altın da 2.375 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.686 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTININ KİLOGRAMI 361 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar  Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 359 bin 500 lira, en yüksek 365 bin 600  lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde  0,14 artışla 361 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 605 bin  629,28 lira, işlem miktarı ise 663 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem  hacmi ise 240 milyon 860 bin 465,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf  Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk  Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini, teknik açıdan altının onsunda 1.650 dolar, gram altında ise 350  liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:2996.676
Değişim :  0,88% |  841,98
Açılış :  96.201  
Önceki Kapanış :  95.834  
En Yüksek
97.483 En Düşük
95.352
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IEYHO 0,55 17.534.269 % 10,00  
BMELK 1,76 487.794 % 10,00  
YKSLN 6,83 54.178.186 % 9,98  
DOCO 382,30 33.341.285 % 9,98  
RTALB 6,51 17.691.217 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3114 8,3530 % 0,35  
Frank 6,8952 6,9367 % 0,41  
Riyal 1,7724 1,7813 % 0,34  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.689 3,06  
Altın Gr. 362 363 1,83  
Cumhuriyet 2.318 2.375 -4,70  
Tam 2.383 2.444 -1,10  
Yarım 1.159 1.189 -2,40  
Çeyrek 581 595 -1,00  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,30 3,31 0,01  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru