Altının gram fiyatı, 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 363 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 595 lira, Tam altın 2.375 liradan satılıyor. Altının kilogramı da 361 bin liraya yükseldi.
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte rakamlar...
10.04.2020 11:22
Son güncelleme : 10.04.2020 17:45
AA
Dün, dolar
kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 361,6 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 366,2 lira
ile rekor kırmasının ardından 363 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
595 lira, Tam altın da 2.375 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.686 dolar seviyesinde bulunuyor.
ALTININ KİLOGRAMI 361 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 359 bin 500 lira, en yüksek 365 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 361 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 605 bin 629,28 lira, işlem miktarı ise 663 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 240 milyon 860 bin 465,64 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini, teknik açıdan altının onsunda 1.650 dolar, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.