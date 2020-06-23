Haziran ayının sonuna yaklaşırken altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi büyük merak konusu oldu. Dün altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 385 liradan işlem görüyordu. Bugün de aynı seyirde devam eden gram altın 385 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...
23.06.2020 10:33
Son güncelleme : 23.06.2020 10:42
Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 383,8 liradan tamamladı.
Yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan altının gram fiyatı bugün 385 lira
seviyesinde seyrediyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın
631 lira, Cumhuriyet altını da 2.516 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da 1.752 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.
10:27115.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 759,78
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
10:276,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8594
En Düşük
6,8383
10:277,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7404
En Düşük
7,6969
10:27385,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,33
|Açılış
|: 385,95
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|139,50
|77.981
|% 9,93
|
|MNDRS
|3,68
|24.239.661
|% 9,85
|
|DGKLB
|2,48
|36.792.630
|% 9,73
|
|ULAS
|4,50
|3.018.660
|% 8,96
|
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|OZBAL
|3,20
|1.202.829
|% -4,76
|
|TSPOR
|8,03
|273.539.763
|% -4,40
|
|TSPOR
|8,03
|273.539.763
|% -4,40
|
|TCELL
|16,92
|204.102.778
|% 3,17
|
|GARAN
|8,55
|189.079.580
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,97
|180.405.960
|% 1,55
|
|ODAS
|2,20
|165.955.196
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,97
|180.405.960
|% 1,55
|
|ODAS
|2,20
|165.955.196
|% 3,77
|
|KARSN
|2,55
|155.325.470
|% 0,00
|
|TSPOR
|8,03
|273.539.763
|% -4,40
|
|ALBRK
|1,66
|56.884.672
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5286
|8,5714
|% 0,22
|
|Frank
|7,2164
|7,2598
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-1,01
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.519
|-4,10
|
|Tam
|2.570
|2.583
|-4,20
|
|Yarım
|1.252
|1.263
|-2,00
|
|Çeyrek
|628
|633
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,01
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|