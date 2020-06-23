Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

23.06.2020 10:33

Son güncelleme : 23.06.2020 10:42
Haziran ayının sonuna yaklaşırken altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi büyük merak konusu oldu. Dün altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 385 liradan işlem görüyordu. Bugün de aynı seyirde devam eden gram altın 385 liradan alıcı buluyor.



Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 383,8 liradan tamamladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan altının gram fiyatı bugün 385 lira seviyesinde seyrediyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını da 2.516 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da 1.752 dolar seviyesinde  bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram  altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:27115.950
Değişim :  0,66% |  759,78
Açılış :  115.617  
Önceki Kapanış :  115.190  
En Yüksek
116.162 En Düşük
115.555
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 139,50 77.981 % 9,93  
MNDRS 3,68 24.239.661 % 9,85  
DGKLB 2,48 36.792.630 % 9,73  
ULAS 4,50 3.018.660 % 8,96  
UZERB 5,74 181.350 % 8,51  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5286 8,5714 % 0,22  
Frank 7,2164 7,2598 % 0,31  
Riyal 1,8201 1,8292 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 -1,01  
Altın Gr. 386 386 -0,60  
Cumhuriyet 2.505 2.519 -4,10  
Tam 2.570 2.583 -4,20  
Yarım 1.252 1.263 -2,00  
Çeyrek 628 633 -1,00  
Gümüş.Ons 17,78 17,82 0,04  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,01  
B. Petrol 43,13 43,13 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru