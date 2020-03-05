GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

05.03.2020 09:49

Son güncelleme : 05.03.2020 13:26
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 13.00 itibarıyla 322 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 527 lira, Cumhuriyet altını da 2.166 liradan satılıyor.



AA

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla  320,2 liradan tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 13.00 itibarıyla 322 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 527 lira, Cumhuriyet altını da 2.166 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.646 dolar seviyesinde bulunuyor. 

Analistler, küresel çapta merkez bankalarından gelen faiz indirimlerini takiben, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşların da salgının etkileriyle mücadele etmek amacıyla bütçe ayırdıklarını duyurmasıyla risk  iştahının görece arttığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomi için hala  önemli bir risk faktörü olmaya devam ettiğini belirten analistler, çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakaların altın fiyatlarını desteklediğine dikkati çekti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.650 doların direnç, 1.625  doların destek konumunda olduğunu, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:11112.754
Değişim :  1,78% |  1.968,58
Açılış :  112.505  
Önceki Kapanış :  110.785  
En Yüksek
113.107 En Düşük
112.286
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 6,76 3.053.911 % 14,97  
BRKSN 3,08 5.913.176 % 14,93  
DGATE 9,43 67.176.752 % 13,61  
AGHOL 18,30 51.186.468 % 10,84  
GARFA 5,51 39.858.118 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8498 7,8892 % 0,68  
Frank 6,3670 6,4054 % 0,63  
Riyal 1,6193 1,6274 % 0,28  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 8,39  
Altın Gr. 322 322 1,92  
Cumhuriyet 2.134 2.166 3,00  
Tam 2.125 2.178 3,90  
Yarım 1.027 1.054 1,89  
Çeyrek 515 527 0,94  
Gümüş.Ons 17,23 17,25 -0,01  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,00  
B. Petrol 50,94 50,94 -0,19  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru