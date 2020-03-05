Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 13.00 itibarıyla 322 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 527 lira, Cumhuriyet altını da 2.166 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...
05.03.2020 09:49
Son güncelleme : 05.03.2020 13:26
AA
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar
kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 320,2 liradan tamamladı.
Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 13.00 itibarıyla 322 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
527 lira, Cumhuriyet altını da 2.166 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.646 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel çapta merkez bankalarından gelen faiz indirimlerini takiben, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşların da salgının etkileriyle mücadele etmek amacıyla bütçe ayırdıklarını duyurmasıyla risk iştahının görece arttığını kaydetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomi için hala önemli bir risk faktörü olmaya devam ettiğini belirten analistler, çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakaların altın fiyatlarını desteklediğine dikkati çekti.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.650 doların direnç, 1.625 doların destek konumunda olduğunu, gram altında ise 315-330 lira
bandının öne çıktığını kaydetti.
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 112.505
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|Önceki Kapanış
|: 110.785
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En Düşük
112.286
13:116,1010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
|: 6,0970
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|Değişim
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|: 322,68
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|: 320,19
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322,69
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.053.911
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.913.176
|% 14,93
|
|DGATE
|9,43
|67.176.752
|% 13,61
|
|AGHOL
|18,30
|51.186.468
|% 10,84
|
|GARFA
|5,51
|39.858.118
|% 9,98
|
|RALYH
|8,10
|21.088
|% -7,85
|
|YKGYO
|3,09
|40.131.199
|% -7,21
|
|BALAT
|2,92
|357.008
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|18.167.383
|% -5,31
|
|BASCM
|2,90
|5.385
|% -3,01
|
|ASELS
|30,34
|352.842.439
|% 1,88
|
|THYAO
|11,92
|330.048.296
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,58
|179.620.479
|% 0,78
|
|GARAN
|10,58
|166.015.939
|% 2,12
|
|KARSN
|1,94
|145.328.059
|% 0,52
|
|KARSN
|1,94
|145.328.059
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,58
|179.620.479
|% 0,78
|
|ODAS
|2,14
|124.633.139
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,76
|87.419.288
|% 1,85
|
|IHLGM
|1,35
|42.277.157
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8498
|7,8892
|% 0,68
|
|Frank
|6,3670
|6,4054
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6193
|1,6274
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|8,39
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.166
|3,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|3,90
|
|Yarım
|1.027
|1.054
|1,89
|
|Çeyrek
|515
|527
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,25
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|50,94
|50,94
|-0,19
|