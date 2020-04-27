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Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum

27.04.2020 09:06

Son güncelleme : 27.04.2020 17:14
Bir süredir fiyat artışı devam eden altında yükseliş durdurulamazken, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 4 gün boyunca da altının fiyatı yukarı doğru tırmanmaya devam etti. Geçen hafta 390 liraya kadar çıkan gram altın, piyasalardaki ilk işlem gününde 384 lira civarında alıcı buluyor. Çeyrek altın 629 liradan, Tam altın da 2.516 liradan satılıyor. Öte yandan Denizli’deki kuyumcu esnafı corona salgının devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret etti.



Altın fiyatları ne kadar sorusu altın yatırımcılarının gündeminde yer almaya devam ediyor.

Cuma günü 390 liraya çıkarak rekor tazeleyen gram altın piyasalardaki ilk işlem gününe 384 lira civarında alıcı buluyor. Çeyrek altın 629 liradan, Tam altın da 2.516 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.719 dolarda dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka  sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye  başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın  fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, Japonya Merkez  Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)  toplantılarına çevrildiğini kaydetti.

BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket  tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, ECB'nin ise varlık alım programını artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini  kaydetti.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK

Bir süredir fiyat artışı devam eden altında yükseliş durdurulamazken, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 4 gün boyunca da altının fiyatı yukarı doğru tırmanmaya devam etti. Denizli’deki kuyumcu esnafı corona salgının devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret etti.

Altın geçmiş dönemlerde olduğu gibi son günlerde de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yatırımcı için her dönem güvenli liman olarak adlandırılan altının gramı sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün 380 TL iken, kısıtlama sonrası açılan piyasalarda 386 TL’den işlem görmeye başladı.

Denizli’de kuyumcu esnaflarından Serdar Baysal, sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün altının gram fiyatının 380 TL’den işlem gördüğünü kaydetti. Yatırımcıların fiyatları sürekli kontrol ederek almasını tavsiye eden Baysal, “Dünyada gelişen mevcut salgın hastalıktan dolayı altın fiyatları yükselmekte. En yüksek 387 TL’yi gördü bugün. Geçtiğimiz günlerde altın 370 TL’ydi. Altın ne olur diye sorarsanız önümüzdeki bu corona dediğimiz salgın devam ettikçe altın fiyatları durmayacaktır, yükselecektir. Yatırımcıların bizzat dikkat etmesini, çok zirveden değil de kontrol ederek almalarını tavsiye ederim” dedi.













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Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.711 -17,93  
Altın Gr. 386 386 -0,69  
Cumhuriyet 2.472 2.529 -7,90  
Tam 2.537 2.591 -12,00  
Yarım 1.236 1.267 -4,00  
Çeyrek 620 634 -2,00  
Gümüş.Ons 15,06 15,08 -0,15  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,00  
B. Petrol 22,98 22,98 -1,83  
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