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Altın fiyatları ne kadar oldu?

20.05.2020 09:52

Son güncelleme : 20.05.2020 11:40
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 382 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyor.



AA

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe  paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8  azalışla 380,3 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 382 lira seviyesinde seyrediyor.  Aynı dakikalarda çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan  satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3  üzerinde 1.749 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta  sonu yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın  gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda  yükselişi desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde  Tüketici Fiyat Endeksi ve tüketici güven endeksi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed)  toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan  altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785  doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise 385-395 bandının izleneceğini  bildirdi.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.750 4,68  
Altın Gr. 382 382 2,45  
Cumhuriyet 2.460 2.507 10,20  
Tam 2.532 2.572 10,50  
Yarım 1.236 1.257 5,10  
Çeyrek 618 629 2,50  
Gümüş.Ons 17,45 17,48 0,12  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 0,03  
B. Petrol 34,74 34,74 0,09  
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