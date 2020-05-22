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Altın fiyatları ne kadar oldu?

22.05.2020 09:48

Son güncelleme : 22.05.2020 09:56
Altının gram fiyatı, dün güne düşüşle başlamasının ardından 379,2 liradan işlem görüyordu. Bugün ise 377 liradan güne başlayan gram altın şu dakikalarda 378 liradan alıcı buluyor. Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`ndan yapılan açıklamada 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.



Dün güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı 379,2 lira seviyesinde seyrediyordu.  Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.546 liradan  satılıyordu.

Bugün ise 377 liradan güne başlayan gram altın şu dakikalarda 378 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2.483 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.732 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin iyileşen  hasta sayısındaki olumlu gidişat ve en kötünün geride kaldığı inancının  yatırımcıların risk iştahını artırdığını ve bu durumun altının ons fiyatı aşağı  yönlü baskıladığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.

Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.

 





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Riyal 1,8034 1,8125 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.733 4,96  
Altın Gr. 378 378 1,11  
Cumhuriyet 2.444 2.482 7,40  
Tam 2.516 2.546 7,60  
Yarım 1.228 1.245 3,70  
Çeyrek 614 623 1,80  
Gümüş.Ons 16,89 16,93 -0,20  
Gümüş Gr. 3,69 3,70 -0,05  
B. Petrol 34,78 34,78 -1,29  
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