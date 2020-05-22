Altının gram fiyatı, dün güne düşüşle başlamasının ardından 379,2 liradan işlem görüyordu. Bugün ise 377 liradan güne başlayan gram altın şu dakikalarda 378 liradan alıcı buluyor. Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`ndan yapılan açıklamada 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
22.05.2020 09:48
Son güncelleme : 22.05.2020 09:56
Dün güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı 379,2 lira
seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
624 lira, Cumhuriyet altını da 2.546 liradan satılıyordu.
Bugün ise 377 liradan güne başlayan gram altın şu dakikalarda 378 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2.483 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.732 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin iyileşen hasta sayısındaki olumlu gidişat ve en kötünün geride kaldığı inancının yatırımcıların risk iştahını artırdığını ve bu durumun altının ons fiyatı aşağı yönlü baskıladığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.
Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.
18:05102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
0
En Düşük
0
18:056,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
18:057,4251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0134
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,45
|Açılış
|: 378,64
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
378,91
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|AKBNK
|5,49
|345.363.648
|% 0,00
|
|ASUZU
|11,55
|26.430.304
|% 0,00
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 0,00
|
|AKSEN
|4,69
|86.911.688
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|42.692.229
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,49
|345.363.648
|% 0,00
|
|ASUZU
|11,55
|26.430.304
|% 0,00
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 0,00
|
|AKSEN
|4,69
|86.911.688
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|42.692.229
|% 0,00
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% 0,00
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% 0,00
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% 0,00
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 0,00
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2677
|8,3092
|% -0,10
|
|Frank
|6,9698
|7,0118
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8034
|1,8125
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|4,96
|
|Altın Gr.
|378
|378
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.482
|7,40
|
|Tam
|2.516
|2.546
|7,60
|
|Yarım
|1.228
|1.245
|3,70
|
|Çeyrek
|614
|623
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,69
|3,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|34,78
|34,78
|-1,29
|