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Altın fiyatları ne kadar oldu?

10.03.2020 10:26

Son güncelleme : 10.03.2020 10:42
Altın fiyatları yedi yılın zirvesinden gerilerken, gram altın 328 liradan, çeyrek altın 536 liradan, Cumhuriyet altını da 2,218 liradan alıcı buluyor.



DHA

Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle en az 3,817 kişinin hayatını kaybettiği, virüsten etkilenenlerin sayısının da 110,290'a yükseldiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump virüsün yol açtığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek için alınacak tedbirleri kongre ile görüşeceklerini belirtirken alınacak tedbirler arasında ücretlerden alınan verginin düşürülmesi ve saatlik ücretle çalışanlar için yardımın da olabileceğini söyledi.

Petrol fiyatları üretim kısıntısı endişesiyle Pazartesi yünü yüzde 30 düştükten ve 1991'den bu yana en düşük düzeye geriledikten sonra yüzde 6.0'dan fazla yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 7.54 artarak 36.95 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 7.13 artışla 33.35 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.06 artışla 17.06 dolardan,

- altın, yüzde 1.09 düşüşle 1,657.30 dolardan,

- bakır, yüzde 1.47 artışla 2.54 dolardan,

- platin, yüzde 1.55 artışla 876.20 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.28 düşüşle 2,398.39 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 328 liraya, çeyrek altın 536 liraya, Cumhuriyet altını da 2,218 liraya geriledi.




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Altın Gr. 328 328 -3,61  
Cumhuriyet 2.184 2.214 13,00  
Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 17,10 17,14 0,10  
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