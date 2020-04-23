Corona virüs nedeniyle hareketlenen altın kuru yeni güne yükselişle başladı. Bu sabah 384 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 386 lirada işlem görüyor. Çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2.532 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatları yeniden yükselişte! İşte rakamlar...
23.04.2020 09:29
Son güncelleme : 23.04.2020 09:35
Geçtiğimiz hafta sonuna doğru düşüşe geçen altın fiyatları
bu haftaya yine yükselişle başladı. Dün altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 380 lira
seviyelerinde seyrederken bugün ise 386 liradan alıcı buluyor.
Çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2.532 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.715 dolarda dengelendi.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9868
En Düşük
6,9640
18:057,5620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5669
En Düşük
7,5342
18:05384,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 384,77
|
|Önceki Kapanış
|: 384,70
|
386,29
En Düşük
383,52
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,97
|28.800.879
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SNGYO
|0,97
|28.800.879
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5923
|8,6354
|% 0,13
|
|Frank
|7,1494
|7,1925
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8466
|1,8558
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,23
|
|Altın Gr.
|385
|385
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.529
|-2,90
|
|Tam
|2.532
|2.594
|-3,00
|
|Yarım
|1.233
|1.266
|-1,50
|
|Çeyrek
|619
|633
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,05
|
|B. Petrol
|22,51
|22,51
|2,14
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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