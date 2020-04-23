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Altın fiyatları yeniden yükselişte! İşte rakamlar...

23.04.2020 09:29

Son güncelleme : 23.04.2020 09:35
Corona virüs nedeniyle hareketlenen altın kuru yeni güne yükselişle başladı. Bu sabah 384 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 386 lirada işlem görüyor. Çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2.532 liradan alıcı buluyor.



Geçtiğimiz hafta sonuna doğru düşüşe geçen altın fiyatları bu haftaya yine yükselişle başladı. Dün altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 380 lira seviyelerinde seyrederken bugün ise 386 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2.532 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.715 dolarda dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Yurt dışında ise dünya genelinde  açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri  gündemi takip edilecek.

 






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Frank 7,1494 7,1925 % -0,04  
Riyal 1,8466 1,8558 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.714 0,23  
Altın Gr. 385 385 0,07  
Cumhuriyet 2.467 2.529 -2,90  
Tam 2.532 2.594 -3,00  
Yarım 1.233 1.266 -1,50  
Çeyrek 619 633 -0,70  
Gümüş.Ons 15,27 15,31 0,19  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,05  
B. Petrol 22,51 22,51 2,14  
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