GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Altın fiyatlarında son durum ne? İşte rakamlar...

05.05.2020 09:21

Son güncelleme : 05.05.2020 09:21
altının gram fiyatı dün 386 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2.523 liradan satılıyordu. Bugün ise gram altın 385 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 632 liradan, Cumhuriyet altını da 2.524 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.702 dolarda dengelendi.



Cuma günü, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel  değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 383,7 liradan tamamladı. 

Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı dün 386 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2.523 liradan satılıyordu. 

Gram altın bugün ise 385 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 632 liradan, Cumhuriyet altını da 2.524 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.702 dolarda dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ABD  Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik açıklamaları ve tarifeleri tekrar gündeme getirmesinin risk iştahını görece azalttığını, bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.842
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  98.842  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 13.731.375 % 10,00  
OSTIM 2,09 51.874.957 % 10,00  
TSPOR 5,83 611.676.289 % 10,00  
DOBUR 8,69 7.324.530 % 10,00  
MRDIN 6,16 24.609.137 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7603 8,8043 % 0,26  
Frank 7,2680 7,3118 % 0,03  
Riyal 1,8693 1,8787 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 1,93  
Altın Gr. 386 386 0,40  
Cumhuriyet 2.470 2.528 2,80  
Tam 2.546 2.590 2,80  
Yarım 1.235 1.266 1,40  
Çeyrek 619 633 0,60  
Gümüş.Ons 14,82 14,86 0,04  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,01  
B. Petrol 28,38 28,38 1,18  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru