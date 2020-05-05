altının gram fiyatı dün 386 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 635 lira, Cumhuriyet altını da 2.523 liradan satılıyordu. Bugün ise gram altın 385 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 632 liradan, Cumhuriyet altını da 2.524 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.702 dolarda dengelendi.
Altın fiyatlarında son durum ne? İşte rakamlar...
05.05.2020 09:21
Son güncelleme : 05.05.2020 09:21
Cuma günü, dolar kuru
ve altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 383,7 liradan tamamladı.
Yeni haftaya da değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı dün 386 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
635 lira, Cumhuriyet altını da 2.523 liradan satılıyordu.
Gram altın bugün ise 385 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 632 liradan, Cumhuriyet altını da 2.524 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.702 dolarda dengelendi.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik açıklamaları ve tarifeleri tekrar gündeme getirmesinin risk iştahını görece azalttığını, bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.
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|: 385,72
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|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
386,42
En Düşük
384,65
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7603
|8,8043
|% 0,26
|
|Frank
|7,2680
|7,3118
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8693
|1,8787
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,93
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|2,80
|
|Tam
|2.546
|2.590
|2,80
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|1,40
|
|Çeyrek
|619
|633
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,82
|14,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|28,38
|28,38
|1,18
|
Seans Raporu
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
-
17:58XU100
Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
-
17:58DESPC
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem