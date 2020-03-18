Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 314,4 liradan tamamlamıştı. Bugün ise altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından, en yüksek 317 lira seviyelerini test ederken şu dakikalarda 312 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 515 lira, Cumhuriyet altını da 2.117 lira seviyelerinde. Ons altın 1.509 dolarda dengelenirken altının kilogramı da 315 bin 500 liraya yükseldi.
Altın fiyatlarında son durum ne?
18.03.2020 17:31
Son güncelleme : 18.03.2020 17:42
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) olmak üzere merkez bankalarının hanehalkı ve işletmeleri önceleyen adımlar attığını belirten analistler, bu adımların piyasaları desteklemesinin beklendiğini ifade etti.
Dün, dolar
kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 314,4 liradan tamamlamıştı.
Bugün ise altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından, en yüksek 317 lira
seviyelerini test ederken şu dakikalarda 312 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın
515 lira, Cumhuriyet altını da 2.117 lira seviyelerinde. Ons altın 1.509 dolarda dengelenirken altının kilogramı da 315 bin 500 liraya yükseldi.
Analistler, Avrupa'da sınırların geçici olarak kapatılmasının yatırımcılar üzerindeki tedirginliği görece artırdığına işaret ederek, varlık fiyatlarının salgına ilişkin gelişmeler sebebiyle bir süre daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti.
PETROLÜN FİYATI 30 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ
Büyük petrol üreticilerinin üretimi artırma kararlarına karşın, Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinin binlerce uçuşu iptal etmesi üzerine, petrol fiyatlarında düşüş hız kazandı. Brent ham petrolün varil fiyatı 30 doların da altına geriledi.
ALTININ KİLOGRAMI 315 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 315 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 303 bin lira, en yüksek 315 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,44 artışla 315 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 187 milyon 330 bin 119,08 lira, işlem miktarı ise 3.806 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 192 milyon 258 bin 308,93 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.