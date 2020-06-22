Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 385 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını da 2.576 liradan satılıyor. Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
22.06.2020 09:10
Son güncelleme : 22.06.2020 14:44
AA
Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 383,8 liradan tamamladı.
Yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlayan altının gram fiyatı 385 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
631 lira, Cumhuriyet altını da 2.576 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı Asya piyasalarında 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 1.759 doları görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri verdi ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.747 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.
Bugün yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları, Euro
Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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|
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|
|VAKBN
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|
|HALKB
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|AKBNK
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|
|EKGYO
|1,89
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|
|VAKBN
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|% 2,65
|
|GARAN
|8,55
|1.800.287.616
|% 2,64
|
|KRDMD
|2,96
|574.421.118
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,45
|419.878.613
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4657
|8,5081
|% 0,45
|
|Frank
|7,1859
|7,2292
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|4,16
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.515
|28,70
|
|Tam
|2.567
|2.579
|27,50
|
|Yarım
|1.251
|1.261
|14,40
|
|Çeyrek
|627
|632
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,05
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,27
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