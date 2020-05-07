Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda 392 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 643 liradan, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
07.05.2020 09:11
Son güncelleme : 07.05.2020 09:11
Dün altının gram fiyatı, 392,9 lira
ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
644 lira, Cumhuriyet altını da 2.628 liradan satılıyordu.
Bugün ise gram altın güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda 392 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 643 liradan, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.688 dolarda seyrediyor.
Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.
Analistler, ons fiyatındaki sakin seyre karşın, altının gram fiyatının, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazandığını, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 98.886
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En Düşük
98.069
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|: 0,17%
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|Önceki Kapanış
|: 390,30
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392,97
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8726
|8,9171
|% 0,15
|
|Frank
|7,3706
|7,4150
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9156
|1,9252
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|1,59
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.561
|12,20
|
|Tam
|2.580
|2.628
|12,50
|
|Yarım
|1.259
|1.285
|6,10
|
|Çeyrek
|628
|643
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|15,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|29,75
|29,75
|0,03
|