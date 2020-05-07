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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

07.05.2020 09:11

Son güncelleme : 07.05.2020 09:11
Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda 392 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 643 liradan, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyor.



Dün altının gram fiyatı, 392,9 lira ile tüm zamanların en  yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 644 lira, Cumhuriyet altını da 2.628 liradan satılıyordu. 

Bugün ise gram altın güne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda 392 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 643 liradan, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.688 dolarda seyrediyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın  zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece  azalttığını ifade etti.

Analistler, ons fiyatındaki sakin seyre karşın, altının gram fiyatının, dolar  kurundaki yükselişe paralel değer kazandığını, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç  konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.








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Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.688 1,59  
Altın Gr. 392 392 1,85  
Cumhuriyet 2.507 2.561 12,20  
Tam 2.580 2.628 12,50  
Yarım 1.259 1.285 6,10  
Çeyrek 628 643 3,10  
Gümüş.Ons 14,95 15,00 0,13  
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B. Petrol 29,75 29,75 0,03  
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